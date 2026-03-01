Ο Προμηθέας αναδείχθηκε πρωταθλητής στο Rising Stars, καθώς στον τελικό επικράτησε του Ολυμπιακού (66-79) και πήρε τον τίτλο.

Ο Προμηθέας Πατρών είναι ο πρωταθλητής του Rising Stars, ολοκληρώνοντας με ιδανικό τρόπο τη φετινή του πορεία και σηκώνοντας το τρόπαιο μπροστά στο κοινό του στο Promitheas Park.

Από την αρχή οι πατρινοί είχαν το πάνω χέρι και κράτησαν τα ηνία, με την διαφορά να σταθεροποιείται σε διψήφιες τιμές και τον Προμηθέα να κερδίζει άνετα τον τίτλο.

Ο Πούλος με 26 πόντους ήταν ο κορυφαίος των νικητών, ενώ ο Τουρής με 12 ξεχώρισε για τους Πειραιώτες.

Ολυμπιακός - Προμηθέας: Το ματς

Με τη δύναμη του κόσμου που γέμισε το Promitheas Park, ο Προμηθέας μπήκε αποφασισμένος στον αγωνιστικό χώρο και από τα πρώτα λεπτά έδειξε τις διαθέσεις του. Οι Πατρινοί προηγήθηκαν 8-2 στο 3’ και 13-4 στο 4’, ενώ η διαφορά έγινε διψήφια μετά από καλάθι του Μέγγου (15-5, 5’), επιβάλλοντας υψηλό ρυθμό και ένταση στην άμυνα.

Ο Ολυμπιακός προσπάθησε να αντιδράσει, με τους Μαλάκο και Μπουζούλα να μειώνουν στους πέντε (16-21, 9’), σε ένα παιχνίδι που είχε γρήγορο τέμπο και επιθετική ποιότητα. Με τρίποντο στα πρώτα δευτερόλεπτα της επίθεσης, ο Μπουζούλας έριξε τη διαφορά στους τέσσερις (21-25, 10’), όμως το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με τον Προμηθέα μπροστά 27-21.

Στη δεύτερη περίοδο ο Χαϊδεμένος με το πρώτο του καλάθι εντός πεδιάς μείωσε στους δύο (25-27, 12’), αλλά η απάντηση των γηπεδούχων ήταν άμεση και εκκωφαντική. Ο Πούλος σημείωσε οκτώ προσωπικούς πόντους, ο Φωτεινάκης πρόσθεσε ακόμη δύο και η διαφορά άνοιξε ξανά (37-25, 15’). Ο Παπαδάτος ανέβασε το προβάδισμα στο +15 (41-26, 17’), ενώ η μέγιστη τιμή έφτασε στο +17 (47-30). Οι «ερυθρόλευκοι» έδειξαν σφυγμό στο φινάλε του ημιχρόνου, μειώνοντας στους 11, με το σκορ στο 50-39 υπέρ του ΠρομηθέαΜε την επανέναρξη η διαφορά παρέμεινε σε διψήφια επίπεδα. Ο Ολυμπιακός προσπάθησε να σκληρύνει την άμυνά του – χαρακτηριστικό το ότι συμπλήρωσε πέντε ομαδικά φάουλ μόλις στο 4ο λεπτό της τρίτης περιόδου. Ο Σταμούλος με τρίποντο έκανε το 57-43 (23’), ενώ οι Πειραιώτες κατάφεραν να μειώσουν σε 57-48 (25’) με εύστοχη βολή του Νικολάου. Ο Οικονομίδης απάντησε άμεσα από τη γωνία για το 60-48, και λίγο πριν το τέλος της τρίτης περιόδου ο Πούλος διαμόρφωσε το 69-50, στέλνοντας τη διαφορά στο +19.

Στην τελευταία περίοδο ο Προμηθέας διαχειρίστηκε σωστά το προβάδισμά του και δεν επέτρεψε στον Ολυμπιακό να επιστρέψει ποτέ ουσιαστικά στη διεκδίκηση της αναμέτρησης. Με σταθερό ρυθμό και καθαρές επιθετικές επιλογές, οι Πατρινοί έφτασαν δίκαια στην τελική επικράτηση, επιβεβαιώνοντας την ανωτερότητά τους μπροστά στο κοινό τους.

Διαιτητές: Λεβεντάκος-Αργυρούδης-Κονταξάκης

Δεκάλεπτα: 21-27, 39-50, 50-69, 66-79

Ολυμπιακός (ττ, Μπουζούλας 11 (1), Τουρής 12

Προμηθέας Πάτρας (Ντάγιος): Δίπλαρος, Κωσταρίδης, Φωτεινάκης 4, Πούλος 26 (1), Παπαδάτος 5 (1), Φαληδέας, Σκληρός 8, Μέγγος 15 (2), Οικονομίδης 8 (2), Κουτσίδης 2, Σταμούλος 5 (1), Κατσιγιάννης 6

27/2

Ολυμπιακός-Περιστέρι 85-81 (1)

Κρόνος Αγ. Δημητρίου-ΔΕΚΑ 92-95 (2)

Προμηθέας Π.-ΚΑΟΧ 79-41 (3)

Παναθηναϊκός-ΑΕΚ 76-86 (4)

28/2

Κρόνος Αγ. Δημητρίου-ΚΑΟΧ 67-82 (5)

Περιστέρι-Παναθηναϊκός 84-67 (6)

Ολυμπιακός-ΑΕΚ 77-66 (7)

ΔΕΚΑ-Προμηθέας Π. 67-113 (8)

1/3

Θέσεις 7-8: Κρόνος Αγ. Δημητρίου-Παναθηναϊκός 79-64

Θέσεις 5-6: ΚΑΟΧ-Περιστέρι 73-99

Θέσεις 3-4: ΑΕΚ-ΔΕΚΑ 72-69

Τελικός: Ολυμπιακός-Προμηθέας Πάτρας 66-79

Η τελική κατάταξη