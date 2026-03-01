Οι παίκτες της Μακάμπι Τελ Αβίβ βρίσκονται εγκλωβισμένοι στο Ντουμπάι, μετά τις επιθέσεις του Ιράν στη χώρα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Ένα καινούργιο δημοσίευμα του «Sport 5» αναφέρει πως η Μακάμπι Τελ Αβίβ είναι η πρώτη ισραηλινή ομάδα που πραγματοποίησε κινήσεις, προκειμένου να εξασφαλίσει την ασφάλεια των παικτών της.

Παρότι μετέφερε τους ξένους αθλητές στο Ντουμπάι δεν μπορούσε να γνωρίζει για το χτύπημα του Ιράν στο αεροδρόμιο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και οι παίκτες της Μακάμπι παραμένουν εγκλωβισμένοι.

Το δημοσίευμα επίσης αναφέρει πως οι άνθρωποι του συλλόγου προσπαθούν να βρουν τη λύση που θα εξασφαλίσει την ασφάλεια των παικτών.

Την ίδια ώρα το μέσο έγραψε πως και η Χάποελ Τελ Αβίβ, έκανε τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να φύγει η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη από το Ισραήλ.

Αξίζει να σημειωθεί πως το ντέρμπι μεταξύ Μακάμπι και Χάποελ, για την 30η αγωνιστική της EuroLeague, βρίσκεται στον «αέρα», με το ενδεχόμενο να είναι να γίνει στο Βελιγράδι στη βάση δηλαδή των ισραηλινών ομάδων, όταν δεν έπαιζαν στη χώρα τους.

Ωστόσο τη συγκεκριμένα ημερομηνία η Παρτίζαν αναμένεται να φιλοξενήσει την Ντουμπάι BC (05/03). Επιπροσθέτως στον «αέρα» παραμένουν και οι εντός έδρας αγώνες του νεοφερμένου συλλόγου από την Αραβία στη διοργάνωση, λόγω των συνεχόμενων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.