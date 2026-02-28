EuroLeague: Αναβλήθηκε ξανά το Χάποελ-Παρί!
Την αναβολή της αναμέτρησης της Χάποελ Τελ Αβίβ με την Παρί ανακοίνωσε η EuroLeague Basketball, εξαιτίας της εμπόλεμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή.
Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη επρόκειτο να φιλοξενήσει την Παρί την προσεχή Τρίτη (3/3), σε εξ αναβολής αναμέτρηση της 21ης αγωνιστικής, ωστόσο ο αγώνας δεν πρόκειται να διεξαχθεί ούτε την επόμενη εβδομάδα. Θυμίζουμε πως ο λόγος της πρώτης αναβολής είχε να κάνει με τις δυσκολίες στη μετακίνηση της Παρί από την Κωνσταντινούπολη στο Τελ Αβίβ.
Η ανακοίνωση της EuroLeague Basketball
«Η αναμέτρηση της 21ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου της EuroLeague μεταξύ της Χάποελ Τελ Αβίβ και της Παρί, η οποία ήταν προγραμματισμένη να διεξαχθεί την Τρίτη 3 Μαρτίου στο Τελ Αβίβ, αναβλήθηκε λόγω της τρέχουσας κατάστασης στην περιοχή. Η Euroleague θα αξιολογήσει, σε συνεργασία με τις εμπλεκόμενες ομάδες, τις βέλτιστες δυνατές επιλογές για τον επαναπρογραμματισμό της αναμέτρησης. Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν τις προσεχείς ημέρες».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.