Η EuroLeague Basketball ενημέρωσε ότι η αναμέτρηση της Χάποελ Τελ Αβίβ με την Παρί αναβλήθηκε λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή.

Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη επρόκειτο να φιλοξενήσει την Παρί την προσεχή Τρίτη (3/3), σε εξ αναβολής αναμέτρηση της 21ης αγωνιστικής, ωστόσο ο αγώνας δεν πρόκειται να διεξαχθεί ούτε την επόμενη εβδομάδα. Θυμίζουμε πως ο λόγος της πρώτης αναβολής είχε να κάνει με τις δυσκολίες στη μετακίνηση της Παρί από την Κωνσταντινούπολη στο Τελ Αβίβ.

Η ανακοίνωση της EuroLeague Basketball

«Η αναμέτρηση της 21ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου της EuroLeague μεταξύ της Χάποελ Τελ Αβίβ και της Παρί, η οποία ήταν προγραμματισμένη να διεξαχθεί την Τρίτη 3 Μαρτίου στο Τελ Αβίβ, αναβλήθηκε λόγω της τρέχουσας κατάστασης στην περιοχή. Η Euroleague θα αξιολογήσει, σε συνεργασία με τις εμπλεκόμενες ομάδες, τις βέλτιστες δυνατές επιλογές για τον επαναπρογραμματισμό της αναμέτρησης. Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν τις προσεχείς ημέρες».