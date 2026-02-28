Ο Νεμάνια Νέντοβιτς μίλησε στους Σέρβους δημοσιογράφους για την κατάσταση που επικρατεί στη Μονακό και ξεκαθάρισε το θέμα της Εθνικής Σερβίας.

Την κατάσταση στη Μονακό και το ενδεχόμενο να βρεθεί ξανά στην Εθνική Σερβίας σχολίασε ο Νεμάνια Νέντοβιτς στο περιθώριο εκδήλωσης που διοργανώθηκε στην περιοχή Ζλάταρ, όπου θα διοργανώσει φέτος, από τις 31 Ιουλίου έως τις 14 Αυγούστου, το πρώτο του μπασκετικό καμπ, για κορίτσια και αγόρια ηλικίας 7 έως 15 ετών.

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί σε δύο περιόδους στο βουνό Ζλάταρ, έναν τόπο που έχει ιδιαίτερη σημασία για τον ίδιο, καθώς εκεί συμμετείχε για πρώτη φορά ως παιδί σε καμπ στη Σερβία και άρχισε να ονειρεύεται.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε μίλησε στους δημοσιογράφους για διάφορα θέματα. Αρχικά, αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο επιστροφής του στην εθνική ομάδα της Σερβίας.

«Ειλικρινά, δεν είχα επαφή με τον ομοσπονδιακό προπονητή. Μετά την προετοιμασία για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2023 ξεκαθάρισα τα πράγματα μέσα μου. Θα έλεγα ψέματα αν έλεγα ότι δεν μου πέρασε από το μυαλό, γιατί στο τέλος της ημέρας το να αγωνίζεσαι για την εθνική είναι η μεγαλύτερη τιμή και κάτι το ομορφότερο που μπορεί να ζήσει ένας παίκτης στην καριέρα του. Όμως στη δική μου περίπτωση συνέβησαν άτυχες καταστάσεις και συγκυρίες, οπότε πήρα την απόφαση και δεν επικοινώνησα με τον νυν προπονητή. Χαίρομαι που επέστρεψε ο Κάλινιτς, ξέρω ότι έχασαν, αλλά πάλεψαν και τους εύχομαι κάθε επιτυχία στο επόμενο παιχνίδι», δήλωσε ο Νεμάνια Νέντοβιτς, κλείνοντας με αυτό τον τρόπο το κεφάλαιο Εθνική ομάδα.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην κατάσταση που επικρατεί στη Μονακό και την οικονομική κρίση που, όπως αναφέρουν τα μέσα ενημέρωσης, έχει επηρεάσει την ομάδα.

«Όλα αυτά έχουν κάπως υπερβολικά. Το θέμα είναι ότι αυτό που για μένα ήταν φυσιολογικό στον Ερυθρό Αστέρα, στη Μονακό θεωρείται τραγωδία. Έχω συνηθίσει σε τέτοιες καταστάσεις. Η κατάσταση είναι κάπως εκτός ελέγχου όλων. Όλο αυτό συνέβη εξαιτίας του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Ο πρόεδρός μας έχει πολλά χρήματα, αλλά δυσκολίες στο να τα μεταφέρει στην Ευρώπη. Παλεύει με κάθε δυνατό τρόπο και έχει τη στήριξή μας. Συμφωνήσαμε ως ομάδα να κάνουμε υπομονή και να επιμείνουμε, γιατί έχουμε μια καλή ευκαιρία να πετύχουμε κάτι όμορφο αυτή τη σεζόν. Δεν είναι τόσο μαύρα τα πράγματα όσο γράφονται. Είμαστε υπομονετικοί· δεν είναι ούτε στα δικά μας ούτε στα δικά του χέρια» κατέληξε ο Νεμάνια Νέντοβιτς, κλείνοντας το ζήτημα της ομάδας στο πριγκιπάτο.