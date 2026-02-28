Μονακό - Άρης: Η στιγμή της διακοπής λόγω των βομβαρδισμών

Ευτυχία Οικονομίδου
arismonaconextgen.jpg
Δείτε τη στιγμή της διακοπής του Μονακό - Άρης για το Next Gen της EuroLeague μετά τους βομβαρδισμούς σε αμερικανικές βάσεις 20 χιλιόμετρα μακριά από το γήπεδο στο Άμπου Ντάμπι.

Η αναμέτρηση της Μονακό με τον Άρη στο πλαίσιο του Next Gen της EuroLeague που διεξάγεται στο Άμπου Ντάμπι διακόπηκε λόγω αναχαίτισης πυραύλων (σε απόσταση 20 χλμ από το γήπεδο διεξαγωγής των αγώνων) που είχαν στόχο τις αμερικανικές βάσεις του Άμπου Ντάμπι ως αντίποινα του Ιράν στην επίθεση που δέχεται από το Ισραήλ.

Με 08:55 να απομένουν στη δεύτερη περίοδο διακόπηκε το ματς ανάμεσα στις δύο εφηβικές ομάδες. Όπως σας ενημέρωσε το Gazzetta δεν τίθεται ζήτημα ασφάλειας των μελών των αποστολών και αλλά και των γονέων των αθλητών που παρακολουθούν τους αγώνες, ενώ αυτή τη στιγμή πραγματοποιούν το ζέσταμά τους οι παίκτες.

Δείτε τη στιγμή της διακοπής

