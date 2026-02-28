Μονακό - Άρης: Η στιγμή της διακοπής λόγω των βομβαρδισμών
Η αναμέτρηση της Μονακό με τον Άρη στο πλαίσιο του Next Gen της EuroLeague που διεξάγεται στο Άμπου Ντάμπι διακόπηκε λόγω αναχαίτισης πυραύλων (σε απόσταση 20 χλμ από το γήπεδο διεξαγωγής των αγώνων) που είχαν στόχο τις αμερικανικές βάσεις του Άμπου Ντάμπι ως αντίποινα του Ιράν στην επίθεση που δέχεται από το Ισραήλ.
Με 08:55 να απομένουν στη δεύτερη περίοδο διακόπηκε το ματς ανάμεσα στις δύο εφηβικές ομάδες. Όπως σας ενημέρωσε το Gazzetta δεν τίθεται ζήτημα ασφάλειας των μελών των αποστολών και αλλά και των γονέων των αθλητών που παρακολουθούν τους αγώνες, ενώ αυτή τη στιγμή πραγματοποιούν το ζέσταμά τους οι παίκτες.
Δείτε τη στιγμή της διακοπής
El Next Gen Euroleague que se estaba disputando en Abu Dabi ha quedado suspendido.— Gigantes del Basket (@GIGANTESbasket) February 28, 2026
El torneo se ha parado durante la disputa del AS Monaco - Aris ante los ataques ocurridos en bases militares próximas al lugar de disputa del torneo pic.twitter.com/sCKX9hUkJT
