H αναμέτρηση της Μονακό με τον Άρη για το Next Gen της Euroleague στο Άμπου Ντάμπι διακόπηκε λόγω επίθεσης σε αμερικανική βάση 20 χιλιόμετρα μακριά από το γήπεδο.

Παγκόσμιος συναγερμός έχει σημάνει μετά την επίθεση του Ισραήλ σε συνεργασία με τις ΗΠΑ, κατά του Ιράν κάτι που επηρεάζει και τα αθλητικά δρώμενα.

Συγκεκριμένα, το τουρνουά Next Gen της Euroleague που διεξαγόταν στο Άμπου Ντάμπι έχει ανασταλεί λόγω αναχαίτισης πυραύλων που είχαν στόχο τις αμερικανικές βάσεις του Άμπου Ντάμπι ως αντίποινα του Ιράν στην επίθεση που δέχεται από το Ισραήλ. Εκείνη την ώρα λάμβανε χώρα η αναμέτρηση της εφηβικής ομάδας της Μονακό με την αντίστοιχη του Άρη, με την αναμέτρηση να διακόπτεται. Οι ομάδες μάλιστα παρέμειναν στο γήπεδο περιμένοντας νεότερη ενημέρωση.

El Next Gen Euroleague que se estaba disputando en Abu Dabi ha quedado suspendido.



El torneo se ha parado durante la disputa del AS Monaco - Aris ante los ataques ocurridos en bases militares próximas al lugar de disputa del torneo pic.twitter.com/sCKX9hUkJT February 28, 2026

Το Gazzetta επικοινώνησε με τα μέλη της αποστολής του Άρη και πιο συγκεκριμένα με τον επικεφαλής της αποστολής του Άρη, Γιάννη Μεταξά, ο οποίος σημείωσε ότι υπήρξε επίθεση σε αμερικανική βάση (σε απόσταση 20 χλμ από το γήπεδο διεξαγωγής των αγώνων) στη διάρκεια της αναμέτρησης του Άρη με τη Μονακό και οι διοργανωτές αποφάσισαν την προσωρινή διακοπή.

Όπως σημείωσε, καθώς δεν τίθεται ζήτημα ασφάλειας των μελών των αποστολών και αλλά και των γονέων των αθλητών που παρακολουθούν τους αγώνες, αποφασίστηκε η συνέχιση αυτών. Μάλιστα, υπήρξαν επαφές των ανθρώπων της ελληνικής ομάδας με την ελληνική Πρεσβεία και περιμένουν περαιτέρω οδηγίες καθώς βάσει του αρχικού σχεδιασμού τα μέλη της αποστολής προβλέπεται να επιστρέψουν στην Ελλάδα το βράδυ της Κυριακής και το πρωί της Δευτέρας.

Η EuroLeague μέσω επίσημης ενημέρωσής της τόνισε την προσωρινή αναστολή του τουρνουά προκειμένου ως πρόληψη για την ασφάλεια όσων συμμετέχουν.