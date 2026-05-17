Δείτε τα highlights της νίκης του Άρη επί της ΑΕΚ.

Ο Άρης επικράτησε της ΑΕΚ με 90-81και έκανε το 1-1 στη σειρά, με την πρόκριση στα ημιτελικά της Stoiximan GBL, να κρίνεται στη SUNEL Arena.

Η ομάδα του Ίγκορ Μίλιτσιτς ήταν καλύτερη στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης και έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Μπράις Τζόουνς, ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με 28 πόντους. Στον αντίποδα για την ΑΕΚ, τρομερή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος με 30 πόντους!