Μίλιτσιτς: «Κανείς δεν ήθελε να πάει διακοπές»

Ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς αναφέρθηκε στην έντονη επιθυμία των παικτών του να στείλουν τη σειρά σε τρίτο παιχνίδι αλλά και στην αφοσίωση των οπαδών.

Ο προπονητής του Άρη εκθείασε τη νοοτροπία των παικτών του καθώς στη συνέντευξη Τύπου μίλησε για την αγωνιστική συμπεριφορά τους. «Αξίζαμε τη νίκη γιατί παίξαμε σκληρά και επιθετικά από την αρχή του αγώνα, ελέγχοντας τον ρυθμό και μη επιτρέποντας την ΑΕΚ να μας απειλήσει. Μπορεί κάποιοι να νόμιζαν ότι ήμασταν έτοιμοι να πάμε διακοπές αλλά δεν θέλαμε να πάμε από τώρα διακοπές. Δεν είναι εύκολο να κρατήσεις τη συγκέντρωσή σου σ’ αυτό το διάστημα. Θέλω να ευχαριστήσω τους οπαδούς μας οι οποίοι γέμισαν το γήπεδο και αποτελεί μία ακόμη απόδειξη του τι πιστεύουν για την ομάδα. Βάζουμε όμως τα κεφάλια κάτω και πάμε για το επόμενο παιχνίδι».

Ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς ρωτήθηκε για το διάστημα των οκτώ ημερών που μεσολαβεί μέχρι το επόμενο παιχνίδι. «Ο Κώστας (Αντετοκούνμπο) και ο Μήτρου Λονγκ αγωνίστηκαν με πρόβλημα. Σε αυτή την περίπτωση, με τα προβλήματα που έχουμε, αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό για μας. Δεν περίμενα να πω ότι μου αρέσει αλλά στην παρούσα στιγμή δεν είναι κακό».