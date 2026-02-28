Έντονος προβληματισμός επικρατεί στις τάξεις της EuroLeague μετά την πολεμική σύρραξη Ισραήλ-Ιράν. Αναμένεται έκτακτο Δ.Σ. για την απόφαση διεξαγωγής των αγώνων εκτός Ισραήλ.

Παγκόσμιος συναγερμός έχει σημάνει μετά την επίθεση του Ισραήλ σε συνεργασία με τις ΗΠΑ, κατά του Ιράν κάτι που επηρεάζει και τα αθλητικά δρώμενα για ακόμη μία φορά.

Τα Ισραηλινά μέσα μεταφέρουν τα γεγονότα με τις εξελίξεις να είναι ραγδαίες. Ήδη έχει ζητηθεί η απομάκρυνση των ξένων παικτών από τη χώρα. Βέβαια, αυτό δεν είναι τόσο εύκολο, καθώς τα αεροδρόμια έχουν κλείσει και η διαδρομή θα γίνει οδικώς είτε μέσω Ιορδανίας είτε μέσω Αιγύπτου κι από εκεί με πτήση με προορισμό τη Σόφια της Βουλγαρίας.

Η εμπόλεμη κατάσταση στην οποία εμπλέκεται για ακόμη μία φορά το Ισραήλ φέρνει τη EuroLeague μπροστά στη λήψη αποφάσεων για την ασφαλή διεξαγωγή των αναμετρήσεων που ακολουθούν. Η κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση παρακολουθεί στενά τα γεγονότα.

Επίσημη απόφαση δεν έχει παρθεί ακόμα, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι την εβδομάδα που ακολουθεί θα υπάρξει επίσημη ενημέρωση, ίσως και μέσου κάποιου έκτακτου Διοικητικού Συμβουλίου που θα συγκλιθεί διαδικτυακά. Αναμένεται λοιπόν επίσημη ανακοίνωση για τη μεταφορά των παιχνιδιών και πάλι στη Βουλγαρία και τη Σερβία.

Ήδη το παιχνίδι της Χαποέλ Τελ Αβίβ με την Παρί, που ήταν προγραμματισμένο για την Τρίτη 3 Μαρτίου, αναμένεται να γίνει στη Σόφια της Βουλγαρίας, ενώ στο Βελιγράδι, αναμένεται να διεξαχθεί το ντέρμπι του Τελ Αβίβ. Μάλιστα, η εγχώρια λίγκα έχει ανακοινώσει την προσωρινή διακοπή του πρωταθλήματος.

Να σημειωθεί, πως όλο αυτό συμβαίνει δύο μήνες μετά την επιστροφή των ομάδων στη βάση τους στο Ισραήλ μετά και την παύση των πολεμικών επιχειρήσεων με την Παλαιστίνη.