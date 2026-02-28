Οι ξένοι παίκτες των Ισραηλινών ομάδων ειδοποιήθηκαν να αποχωρήσουν από τη χώρα εξαιτίας των τελευταίων εξελίξεων με το Ιράν, όπως μεταφέρει το «Sport5», ενώ ανακοινώθηκε και η παύση του πρωταθλήματος.

Παγκόσμιος συναγερμός έχει σημάνει μετά την επίθεση του Ισραήλ σε συνεργασία με τις ΗΠΑ, κατά του Ιράν κάτι που επηρεάζει και τα αθλητικά δρώμενα για ακόμη μία φορά.

Οι ξένοι παίκτες των Ισραηλινών ομάδων ειδοποιήθκαν να αποχωρήσουν από τη χώρα, όπως μεταφέρει το «Sport5» και να μεταφερθούν στη Σόφια της Βουλγαρίας λόγω των τελευταίων εξελίξεων. Ήδη από χθες απομακρύνθηκαν οι παίκτες της Μακάμπι Τελ Αβίβ με προορισμό το Βελιγράδι.

Ένα μήνυμα έκτακτης ανάγκης έλαβαν οι ξένοι παίκτες από τη διοίκηση της ομάδας του, τους ζητήθηκε να βρίσκονται στις 13:30 στην Jerusalem Arena, όπου θα τους περίμενε λεωφορείο για να αναχωρήσουν, συνοδευόμενοι από εκπρόσωπο της διοίκησης. Οι παίκτες ειδοποιήθηκαν να ετοιμάσουν τις αποσκευές τους, να πάρουν τα κλειδιά από τα αυτοκίνητα και τα διαμερίσματά τους, καθώς η απομάκρυνση από τη χώρα θα γίνει μέσω μίας από δύο πιθανές διαδρομές, είτε μέσω Ιορδανίας, είτε μέσω Αιγύπτου και πτήση από εκεί για τη Βουλγαρία.

Μέχρι στιγμής, οι ξένοι παίκτες της Χάποελ Τελ Αβίβ δεν έχουν αναχωρήσει με το λεωφορείο προς τα σύνορα. Η ομάδα εξετάζει επιπλέον επιλογές, με αποτέλεσμα, εκτός από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, των οποίων οι ξένοι παίκτες έχουν ήδη φύγει από τη χώρα, να συμπεριλαμβάνονται και οι υπόλοιπες ομάδες της λίγκας. Μάλιστα, η εγχώρια λίγκα έχει ανακοινώσει την προσωρινή διακοπή του πρωταθλήματος.