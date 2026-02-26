Η Ρεάλ έκανε επίδειξη δύναμης (93-70) επί της Μπάγερν Μονάχου στη Μαδρίτη στην 9η συνεχόμενη εντός έδρας νίκη της η οποία την διατηρεί σε τροχιά τετράδας.

Ένα δεκάλεπτο ήταν υπέρ αρκετό για την ομάδα Σέρτζιο Σκαριόλο η οποία έβγαλε αντίδραση μετά την απώλεια του Κυπέλλου Ισπανίας και η Μπάγερν Μονάχου... πλήρωσε τα σπασμένα. Το +20 των Ισπανών στο τέλος του ημιχρόνου έριξε πρόωρα τους τίτλους τέλους στο παιχνίδι καθώς στην αποδοτικότατη δεύτερη περίοδο, η Ρεάλ σούταρε με εξαιρετικά ποσοστά ευστοχίας και φρόντισε να εξανεμίσει κάθε ελπίδα της γερμανικής ομάδας.

Ο αγώνας

Η διάρκεια ήταν ένα από τα ζητούμενα για τη Ρεάλ υπό την έννοια ότι ήταν εξαιρετική στα πρώτα έξι λεπτά (15-4) αναγκάζοντας την Μπάγερν σε βεβιασμένες αλλά και άστοχες (2/10 σουτ) προσπάθειες, αλλά και υποτονική στην εξέλιξη της πρώτης περιόδου (19-12). Προφανώς έπαιξε ρόλο η απελπιστική αστοχία της από μακρινή απόσταση (1/7), όπως και οι επιπολαιότητες (5 λάθη) ακόμη και στο transition παιχνίδι.

Έτσι η γερμανική ομάδα κρατήθηκε στο παιχνίδι (25-20) αλλά για την περαιτέρω παραμονή της σε αυτό χρειαζόταν συνέπεια στην επίθεση. Δεν την είχε με 7/20 σουτ κι έτσι είδε τους γηπεδούχους να χτίζουν διαφορά (42-24, 16’) καθώς βελτίωσαν τα ποσοστά τους στο τρίποντο με 3/5 προσπάθειες. Συνολικά στη δεύτερη περίοδο η Ρεάλ είχε 6/8 τρίποντα, η δε επιθετική παραγωγή της έφτασε στους 34 πόντους και η διαφορά διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα (53-33ημ.).

Η Ρεάλ δεν έκανε τίποτε περισσότερο από τη συντήρηση της διαφοράς (65-41, 25') καθώς για την Μπάγερν ήταν αδύνατη η επιστροφή στο παιχνίδι καθώς ο Τζέσαπ δεν βρήκε άλλον υποστηρικτή στην επίθεση. Στο τέλος της τρίτης περιόδου (78-47), η Ρεάλ είχε εκτελέσει με 73% στα σουτ εντός παιδιάς και με 50% (12/24) στα τρίποντα.

Η τελευταία περίοδος είχε διαδικαστικό χαρακτήρα. Η Ρεάλ τράβηξε το πόδι της από το γκάζι, η δε Μπάγερν δεν είχε τον τρόπο μείωσης της διαφοράς σε αξιοπρεπή επίπεδα.

Τα δεκάλεπτα: 19-12, 53-33, 78-47, 93-70

MVP Ο… συνήθης ύποπτος Μάριο Χεζόνια ο οποίος έβαλε σχεδόν όλους τους πόντους του εκεί που τελείωσε και το παιχνίδι.

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ Ο… ο Τζέσαπ αλλά και απελπιστικά μόνος του.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΑΤΣ… Τα ποσοστά ευστοχίας της Ρεάλ με 64% στο δίποντο και 45.5% στο τρίποντο, έστω κι αν έπεσαν στα τελευταία 4-5 λεπτά λόγω χαλάρωσης των Μαδριλένων.