Ρεάλ - Μπάγερν 93-70: Το φρούριο της Μαδρίτης
Ένα δεκάλεπτο ήταν υπέρ αρκετό για την ομάδα Σέρτζιο Σκαριόλο η οποία έβγαλε αντίδραση μετά την απώλεια του Κυπέλλου Ισπανίας και η Μπάγερν Μονάχου... πλήρωσε τα σπασμένα. Το +20 των Ισπανών στο τέλος του ημιχρόνου έριξε πρόωρα τους τίτλους τέλους στο παιχνίδι καθώς στην αποδοτικότατη δεύτερη περίοδο, η Ρεάλ σούταρε με εξαιρετικά ποσοστά ευστοχίας και φρόντισε να εξανεμίσει κάθε ελπίδα της γερμανικής ομάδας.
Ο αγώνας
Η διάρκεια ήταν ένα από τα ζητούμενα για τη Ρεάλ υπό την έννοια ότι ήταν εξαιρετική στα πρώτα έξι λεπτά (15-4) αναγκάζοντας την Μπάγερν σε βεβιασμένες αλλά και άστοχες (2/10 σουτ) προσπάθειες, αλλά και υποτονική στην εξέλιξη της πρώτης περιόδου (19-12). Προφανώς έπαιξε ρόλο η απελπιστική αστοχία της από μακρινή απόσταση (1/7), όπως και οι επιπολαιότητες (5 λάθη) ακόμη και στο transition παιχνίδι.
Έτσι η γερμανική ομάδα κρατήθηκε στο παιχνίδι (25-20) αλλά για την περαιτέρω παραμονή της σε αυτό χρειαζόταν συνέπεια στην επίθεση. Δεν την είχε με 7/20 σουτ κι έτσι είδε τους γηπεδούχους να χτίζουν διαφορά (42-24, 16’) καθώς βελτίωσαν τα ποσοστά τους στο τρίποντο με 3/5 προσπάθειες. Συνολικά στη δεύτερη περίοδο η Ρεάλ είχε 6/8 τρίποντα, η δε επιθετική παραγωγή της έφτασε στους 34 πόντους και η διαφορά διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα (53-33ημ.).
Η Ρεάλ δεν έκανε τίποτε περισσότερο από τη συντήρηση της διαφοράς (65-41, 25') καθώς για την Μπάγερν ήταν αδύνατη η επιστροφή στο παιχνίδι καθώς ο Τζέσαπ δεν βρήκε άλλον υποστηρικτή στην επίθεση. Στο τέλος της τρίτης περιόδου (78-47), η Ρεάλ είχε εκτελέσει με 73% στα σουτ εντός παιδιάς και με 50% (12/24) στα τρίποντα.
Η τελευταία περίοδος είχε διαδικαστικό χαρακτήρα. Η Ρεάλ τράβηξε το πόδι της από το γκάζι, η δε Μπάγερν δεν είχε τον τρόπο μείωσης της διαφοράς σε αξιοπρεπή επίπεδα.
Τα δεκάλεπτα: 19-12, 53-33, 78-47, 93-70
MVP Ο… συνήθης ύποπτος Μάριο Χεζόνια ο οποίος έβαλε σχεδόν όλους τους πόντους του εκεί που τελείωσε και το παιχνίδι.
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ Ο… ο Τζέσαπ αλλά και απελπιστικά μόνος του.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΑΤΣ… Τα ποσοστά ευστοχίας της Ρεάλ με 64% στο δίποντο και 45.5% στο τρίποντο, έστω κι αν έπεσαν στα τελευταία 4-5 λεπτά λόγω χαλάρωσης των Μαδριλένων.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.