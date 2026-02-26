Τζόσεφ: «Λάτρεψα τον Σπανούλη όσο ήμουν στην Μονακό»

Ο Κόρι Τζόσεφ μίλησε για την μικρή παρουσία του στην Μονακό και αποθέωσε τον Βασίλη Σπανούλη.

Ο Κόρι Τζόσεφ είναι εδώ και ένα μήνα και κάτι στον Ολυμπιακό, όμως το πλάνο του δεν ήταν αρχικά αυτό, με τον παίκτη να έχει συμφωνήσει πρώτα με την Μονακό.

Παρόλα αυτά, ο Κόρι Τζόσεφ δεν έπαιξε ποτέ στην Μονακό, καθώς τα προβλήματα που αντιμετώπιζε η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη δεν έδωσαν ποτέ το δικαίωμα στον Καναδό να παίξει.

Μιλώντας στο BasketNews ο Κόρι Τζόσεφ μίλησε για την παρουσία του στη Μονακό, ενώ εξέφρασε και την αγάπη του για τον Βασίλη Σπανούλη .

Όσα είπε ο Κόρι Τζόσεφ:

«Νομίζω ότι όλοι γνωρίζουν τι συνέβη. Είχαμε απαγόρευση μεταγραφών και δεν μπορέσαμε να το τακτοποιήσουμε για διάφορους λόγους. Έτσι συμβαίνει μερικές φορές. Δεν έχω κανένα κακό συναίσθημα για τη Μονακό, για να είμαι ειλικρινής. Ένιωθα ότι το παιχνίδι μου ταίριαζε σε αυτό το σύστημα.

Λάτρεψα τον Σπανούλη. Σπουδαίος προπονητής, πολύ έξυπνος. Μου άρεσαν οι παίκτες εκεί. Παρόλο που ήταν για μικρό χρονικό διάστημα, κατάφερα να χτίσω κάποιες σχέσεις. Αυτά συμβαίνουν, δεν μπορείς να τα ελέγχεις όλα».

Για το αν ήξερε για τα οικονομικά προβλήματα της Μονακό: «Ναι, είχα μια αίσθηση, αλλά πίστευα ότι μπορεί να κατάφερναν να το τακτοποιήσουν. Αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Δεν είμαι θυμωμένος γι' αυτό ή κάτι τέτοιο. Δεν κρατάω κακίες. Καταλαβαίνω τις επιχειρήσεις και μερικές φορές οι δουλειές δεν πάνε όπως θέλεις. Τώρα πρέπει να επικεντρωθώ στο πού βρίσκομαι και να προσπαθήσω να βρω τα πατήματά μου εδώ».

