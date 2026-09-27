Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ: Οι αντιδράσεις του Γιαννακόπουλου για την έκβαση του τελικού
Ο Ολυμπιακός ήταν ο μεγάλος νικητής του τελικού του Stoiximan Super Cup, καθώς λύγισε τον ΠΑΟΚ με 101-96 και πρόσθεσε στη συλλογή του το πρώτο τρόπαιο της νέας αγωνιστικής περιόδου.
Λίγο μετά το φινάλε του αγώνα, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR Δημήτρης Γιαννακόπουλος πήρε θέση μέσω Instagram, δημοσιεύοντας δύο stories με στιγμιότυπα από την αναμέτρηση.
Σε ένα από αυτά, ο ισχυρός άντρας της «πράσινης» ΚΑΕ, επέλεξε να αναδείξει τη φάση του φάουλ του Νικ Καλάθη πάνω στον Γιαν Μοντέρο που είχε αναρτήσει στα επίσημα social media της η ΚΑΕ Παναθηναϊκός.
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Παράλληλα, αναδημοσίευσε τις δηλώσεις του Αντρέα Τρινκιέρι για τη διαιτησία, αλλά και χαρακτήρισε του Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο «θρυλικούς μάγκες».
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