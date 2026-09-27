Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μέσω Instagram story τοποθετήθηκε για τα όσα διαδραματίστηκαν στον τελικό του Super Cup ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ.

Ο Ολυμπιακός ήταν ο μεγάλος νικητής του τελικού του Stoiximan Super Cup, καθώς λύγισε τον ΠΑΟΚ με 101-96 και πρόσθεσε στη συλλογή του το πρώτο τρόπαιο της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Λίγο μετά το φινάλε του αγώνα, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR Δημήτρης Γιαννακόπουλος πήρε θέση μέσω Instagram, δημοσιεύοντας δύο stories με στιγμιότυπα από την αναμέτρηση.

Σε ένα από αυτά, ο ισχυρός άντρας της «πράσινης» ΚΑΕ, επέλεξε να αναδείξει τη φάση του φάουλ του Νικ Καλάθη πάνω στον Γιαν Μοντέρο που είχε αναρτήσει στα επίσημα social media της η ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

Παράλληλα, αναδημοσίευσε τις δηλώσεις του Αντρέα Τρινκιέρι για τη διαιτησία, αλλά και χαρακτήρισε του Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο «θρυλικούς μάγκες».