Βεζένκοβ: «Όταν δίνεις δικαίωμα στον ΠΑΟΚ να γυρίσει ρισκάρεις»

Ο Σάσα Βεζένκοβ έκανε το δικό του σχόλιο μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του ΠΑΟΚ και την κατάκτηση του Σούπερ Καπ.

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να περάσει το εμπόδιο του ΠΑΟΚ με 101-96 και κατάφερε να κατακτήσει το Σούπερ Καπ, σε ένα παιχνίδι το οποίο ήταν ο ορισμός του ντέρμπι.

Ο Σάσα Βεζένκοβ έκανε το δικό του σχόλιο στη συνέντευξη τύπου μετά το ματς, έδωσε συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ, ενώ στάθηκε στα λάθη που έκαναν οι «ερυθρόλευκοι».

Ο Βεζένκοβ είπε

«Θα πω τα ίδια με χθες. Όταν δίνεις δικαίωμα στον ΠΑΟΚ να γυρίσει ρισκάρεις να κερδίσεις. Το ότι είναι νωρίς δεν είναι δικαιολογία. Χάσαμε το ευρωπαίκό Σούπερ Καπ. Πρέπει να δουλέψουμε στα βασικά. Παίζουμε καλό μπάσκετ, ξεφεύγουμε, όμως δεν έχουμε συνέχεια. Δεν παίξαμε καλά στο δεύτερο μέρος και δεν έχουμε δικαιολογίες. Συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ για αυτό που κάνει. Είναι σηναντικό να κατακτούμε τίτλους και νίκες. Πρέπει να κερδίσουμε στη Λιθουανία».