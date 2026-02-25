Ολυμπιακός: Ο Μουσταφά Φαλ δηλώθηκε στη EuroLeague
Ο Μουσταφά Φαλ δηλώθηκε στην EuroLeague, με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού να τον προσθέτουν στην λίστα λίγο πριν εκπνεύσει η προθεσμία (25/2, 19:00).
Μπορεί ο Μουσταφά Φαλ να μην έχει μπει ακόμη στις ομαδικές προπονήσεις, όμως το επόμενο διάστημα αναμένεται να συμβεί και αυτό, με τον Ολυμπιακό να τον δηλώνει, ώστε να έχει το δικαίωμα, όταν ο παίκτης είναι στο 100%, να τον χρησιμοποιήσει.
Ο Ολυμπιακός έχει ήδη χρησιμοποιήσει 19 παίκτες και ο Φαλ, αν και εφόσον χρησιμοποιηθεί, θα γίνει ο 20ος τη φετινή σεζόν.
