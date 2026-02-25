Η Ζάλγκιρις ανακοίνωσε sold-out για την αναμέτρηση κόντρα στον Ολυμπιακό, στο πλαίσιο της 29ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Ο κόσμος της ομάδας θα βρίσκεται για ακόμη μία φορά στο πλάι του συνόλου του Τόμας Μασιούλις, έτσι ώστε να δημιουργήσουν τη μοναδική ατμόσφαιρα στο γήπεδό τους.

Οι Πειραιώτες ταξίδεψαν στο Κάουνας με τις απουσίες των Σάσα Βεζένκοβ και Νίκολα Μιλουτίνοφ που αμφότεροι ταλαιπωρούνται από τραυματισμό, ενώ εκτός βρίσκονται και οι διεθνείς Γιαννούλης Λαρετζάκης και Όμηρος Νετζήπογλου, αφού έχουν ενσωματωθεί στην προετοιμασία της Εθνικής Ελλάδος. Ο Ολυμπιακός θέλει να αφήσει πίσω του την ήττα από τον Παναθηναϊκό που το στέρησε το Κύπελλο και θέλει να επισρέψει στα θετικά αποτελέσματα, οδεύοντας προς το φινάλε της κανονικής περιόδου.

Στον αντίποδα οι γηπεδούχοι με νίκη θα κάνουν ακόμα ένα βήμα πιο κοντά για να μπουν στα play-offs και να αποφύγουν τα play-in.

