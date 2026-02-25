Euroleague Fantasy Rules: Οι δημοσιογράφοι του Gazzetta αναλύουν τις τοπ επιλογές για τα ματς της 29ης αγωνιστικής

Η μάχη στο Euroleague Fantasy Challenge συνεχίζεται και η ομάδα του Gazzetta παρέα με την bwin παρουσιάζουν τις ομάδες τους στο νέο επεισόδιο του Euroleague Fantasy Rules.

Η φετινή regular season της Euroleague μπαίνει στην τελική της ευθεία και μαζί της, κορυφώνεται η μάχη στο Euroleague Fantasy Challenge!

Μετά το διάλειμμα σε όλες τις χώρες για τη διεξαγωγή των εθνικών Κυπέλλων, τα παρκέ της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης είναι ξανά έτοιμα να πάρουν φωτιά, στον πραγματικό και τον... fantasy-ακό κόσμο.

Στο νέο επεισόδιο της σειράς vidcast του Gazzetta, Euroleague Fantasy Rules παρέα με την bwin, επίσημη χορηγό του Euroleague Fantasy, Παναγιώτης Αρταβάνης και Κωνσταντίνος Κωλαΐτης παρουσιάζουν τις ομάδες τους και τις επιλογές τους ενόψει της 29ης αγωνιστικής.

Δες το βίντεο, πάρε ιδέες και κέρδισε μια θέση στην κορυφή της κατάταξης:

Και μην ξεχνάς, αν θες κι εσύ να κοντραριστείς με τις ομάδες των δημοσιογράφων του Gazzetta, έλα στη λίγκα του Euroleague Fantasy... Rules.

Κωδικός: 116450-CGISY