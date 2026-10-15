Μοίρασαν τεσσάρες Μίλαν και Λεβερκούζεν, μεγάλο διπλό η Ομόνοια!

Η Μίλαν έκανε σεφτέ στις νίκες, αφού διέλυσε με 4-0 τη Ζάλτσμπουργκ στην Αυστρία, ενώ η Λεβερκούζεν διέλυσε με το ίδιο σκορ τη Λεχ Πόζναν στην Πολωνία. Σημαντικό διπλό για την Ομόνοια!

Με απόλυτο πρωταγωνιστή τον 19χρονο Αλφατζό Σισέ, ο οποίος πέτυχε ιστορικό χατ τρικ, η Μίλαν ξέσπασε απέναντι στη Ζάλτσμπουργκ, επικρατώντας με το εμφατικό 4-0 στην Αυστρία, για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Οι Ροσονέρι έβγαλαν αντίδραση μετά την ήττα της πρεμιέρας από την Μπενφίκα, πανηγυρίζοντας την πρώτη τους νίκη στη διοργάνωση.

Η Μίλαν μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση, επέβαλε από νωρίς τον ρυθμό της και στο 15ο λεπτό άνοιξε το σκορ, με τον Σισέ να εκμεταλλεύεται τη σέντρα του Χάτσινσον και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα με κοντινή κεφαλιά. Οι Ιταλοί συνέχισαν να έχουν τον έλεγχο και στο 32' ο 19χρονος επιθετικός χτύπησε ξανά, διπλασιάζοντας τόσο τα προσωπικά του τέρματα όσο και το προβάδισμα της ομάδας του. Η Ζάλτσμπουργκ προσπάθησε να αντιδράσει και έφτασε κοντά στη μείωση του σκορ με τον Ταμπάκοβιτς, όμως ο Ντε Βίντερ επενέβη σωτήρια, διατηρώντας ανέπαφη την εστία της Μίλαν.

Στο 49ο λεπτό, ο Σισέ ολοκλήρωσε την προσωπική του παράσταση. Ο Λόφτους-Τσικ ξεκίνησε την αντεπίθεση, ο Ραμπιό μοίρασε ιδανικά την μπάλα και ο νεαρός επιθετικός διαμόρφωσε το 3-0, πετυχαίνοντας το πρώτο χατ τρικ της καριέρας του. Μάλιστα, σε ηλικία μόλις 19 ετών και 358 ημερών, ο Σισέ έγινε ο νεότερος Ιταλός ποδοσφαιριστής που σημειώνει χατ τρικ σε ευρωπαϊκή αναμέτρηση. Παράλληλα, έγινε ο πρώτος παίκτης της Μίλαν που πετυχαίνει τρία γκολ σε έναν ευρωπαϊκό αγώνα μετά τον Πίπο Ιντσάγκι. Το κερασάκι στην τούρτα έβαλε ο Γκονσάλο Ράμος στο 72ο λεπτό, διαμορφώνοντας το τελικό 4-0 και δίνοντας διαστάσεις θριάμβου στην επικράτηση των «ροσονέρι». Μοναδική παραφωνία για τη Μίλαν αποτέλεσε η αποβολή του Τερατσιάνο στο φινάλε.

Λεζ Πόζναν - Λεβερκούζεν 0-4

Η Λεβερκούζεν έστησε το δικό της πάρτι στην Πολωνία, αφού διέλυσε με 4-0 τη Λεχ Πόζναν. Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν δυνατά, κέρδισαν πέναλτι και στο 15' ο Σικ από την άσπρη βούλα πέτυχε το 1-0. Οι Ασπιρίνες πίεσαν και στο 32' ο Τίλμαν πέτυχε το 2-0. Δεύτερο πέναλτι για τους Γερμανούς και ο Σικ στο 41' πέτυχε το δεύτερο γκολ. Στο 89ο λεπτό ο Μάζα διαμόρφωσε το 4-0 για τη Λεβερκούζεν.

Τσέλιε - Ομόνοια 0-3

Η Ομόνοια πήρε σπουδαίο διπλό στη Σλοβενία με 3-0 επί της Τσέλιε, φτάνοντας τις δύο νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια στο Europa League! Μετά τη μεγάλη νίκη επί της Θέλτα οι Πράσινοι παρουσίασαν ξανά εξαιρετικό πρόσωπο και δεν άφησαν περιθώριο αντίδρασης. Στο 17ο λεπτό οι Κύπριοι άνοιξαν το σκορ με σκόρερ τον Μοντνόρ. Στο 59' ήρθε και το δεύτερο τέρμα με σκόρερ τον Τάνκοβιτς. Η Ομόνοια έκανε ό,τι ήθελε στο ματς και στο 84' ήρθε το 3-0 με τον Κουλιμπαλί.

Άλκμααρ - Χαποέλ Μπερ Σεβά 2-1

Έσπασε το ρόδι στο Europa League η Άλκμααρ, η οποία επικράτησε 2-1 επί της Χαποέλ Μπερ Σεβά στην Ολλανδία. Έπειτα από ένα «στείρο» πρώτο μέρος, οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ με τον Κουπμάινερς στο 49΄. Έξι λεπτά μετά ο Φόρσον ισοφάρισε σε 1-1 για τους Ισραηλινούς, όμως ο τελευταίος λόγος άνηκε στην Άλκμααρ. Στο 77΄συγκεκριμένα ο Μπέερντνικ έγραψε το τελικό για το 2-1 για να δώσει το πρώτο τρίποντο στην ομάδα του.

Τορέενσε - Σάντερλαντ 1-2

Σπουδαία ανατροπή για τη Σάντερλαντ, η οποία γύρισε το σκορ με 2-1 επί της Τορέενσε στις καθυστερήσεις. Οι Πορτογάλοι άνοιξαν το σκορ με τρομερό σουτ του Βόλνεϊ στο 37΄, όμως οι Μαυρόγατες γύρισαν το ματς στο β΄μέρος. Στο 67΄ο Αχόκα ισοφάρισε σε 1-1, προτού ο Σαντίκι υπογράψει την ανατροπή στο 90΄+3΄με τρομερό σουτ στην κλειστή γωνία.

Σπάρτα Πράγας – Λίλεστρομ 1-1

Την ευκαιρία να μπει στον θεσμό με 2/2 έχασε η Σπάρτα Πράγας, που έμεινε στο 1-1 εντός έδρας με τη Λίλεστρομ. Μετά από ένα πρώτο ημίχρονο που ολοκληρώθηκε χωρίς σκορ, οι Τσέχοι ήταν αυτοί που προηγήθηκαν με γκολ του Αλκοσέρ στο 56ο λεπτό της αναμέτρησης. Εντούτοις, οι Νορβηγοί κατάφερα να... κλέψουν τον βαθμό της ισοπαλίας στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων με γκολ του Όλσεν, παίρνοντας έτσι τον πρώτο τους βαθμό.

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