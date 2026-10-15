Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε 2-0 στο 70' με γκολ των Ντέσερς και Κάνγκουα έχοντας χάσει και αρκετές ευκαιρίες, αλλά τελικά αρκέστηκε σε ένα... απλό, μα πολύτιμο τρίποντο με 2-1 επί της Μπόρατς Μπάνια Λούκα που μείωσε στο 80', αλλά δεν μπόρεσε να στερήσει βαθμούς από τους Πράσινους.

Ο Παναθηναϊκός έκανε το καθήκον του απέναντι στη Μπόρατς Μπάνια Λούκα και κέρδισε έστω και μ' αυτό το οριακό 2-1, παρ' ότι θα μπορούσε να είχε κάνει πολύ πιο εύκολη τη ζωή του με βάση την εικόνα, αλλά και να έχει έναν καλό συντελεστή. Ξεκίνησε έτσι με το δεξί τις υποχρεώσεις του στη League Stage του Conference League.

Ο Σίριλ Ντέσερς έβαλε τις βάσεις ευστοχώντας από το ένα από τα δύο πέναλτι που κέρδισε στο 10ο λεπτό του αγώνα και ο Κινγκς Κάνγκουα έδωσε προβάδισμα νίκης στο 70ο λεπτό του ματς. Ο Γιόγιτς μείωσε σε 2-1 στο 80' και αναπτέρωσε τις ελπίδες των Βόσνιων, όμως δεν άλλαξε κάτι μέχρι το φινάλε.

Σε μεγάλα... κέφια ήταν και ο Αζεντίν Ουναΐ, που δημιούργησε με δικές του πάσες τις καταστάσεις από τις οποίες προήλθαν τα δύο πέναλτι ενώ ήταν μόνιμη πηγή κινδύνων για την άμυνα της Μπόρατς.

Έτσι ξεκίνησαν

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ παρέταξε και πάλι την ομάδα του μ' ένα 4-2-3-1 και χωρίς ιδιαίτερες αλλαγές. Ο Πένια βρέθηκε κάτω από τα δοκάρια. Στο κέντρο της άμυνας ξεκίνησαν οι Ντε Φράι και Φαν Ντρόνγκελεν ενώ στα πλάγια αυτής βρέθηκαν κλασικά οι Καλάμπρια και Κυριακόπουλος.

Στη μεσαία γραμμή δίπλα στον Καμαρά επέστρεψε ο Κάνγκουα, με τον Ουναΐ να βρίσκεται μπροστά τους. Στα δύο «φτερά» της επίθεσης βρέθηκαν οι δύο Αργεντίνοι, ο Ταμπόρδα δεξιά και ο Αντίνο αριστερά. Στην κορυφή της επίθεσης ξεκίνησε ο Ντέσερς.

Από την άλλη ο προπονητής Βίνκο Μαρίνοβιτς πήγε σ' ένα 4-3-3 έχοντας τον Γιούρκας κάτω από την εστία. Στο κέντρο της άμυνας ξεκίνησαν οι Μέιγερς και Σανιτσάνιν ενώ στα πλάγια αυτής δεξιά ο Τσίπετιτς και αριστερά ο Ερέρα.

Στη μεσαία γραμμή η τριάδα αποτελείτο από τους Ρόγκουλιτς, Γιόγιτς και Όγκρινεστς. Στις θέσεις των εξτρέμ έπαιξαν δεξιά ο Χίρος και αριστερά ο Σάβιτς ενώ μπροστά ξεκίνησε ο Γιούριτσιτς.

Δύο κάθετες του Ουναΐ, δύο πέναλτι για τον Ντέσερς, ένα γκολ για τον Παναθηναϊκό

Το ξεκίνημα του αγώνα στο ΟΑΚΑ ήταν πολύ ασυνήθιστο, αφού μόλις στα πρώτα οκτώ λεπτά του αγώνα η Μπόρατς υπέπεσε δύο φορές σε παράβαση πέναλτι. Πρώτα στο 2ο λεπτό, όταν ο Ουναΐ έβγαλε υπέροχη κάθετη στον Ντέσερς κι εκείνος δέχθηκε ένα τάκλιν από το πλάι την ώρα που ετοιμαζόταν να εκτελέσει μέσα από την περιοχή.

Ο Ταμπόρδα ανέλαβε την εκτέλεση, αλλά δεν μπόρεσε να ευστοχήσει, αφού νικήθηκε από τον Γιούρκας τέσσερα λεπτά μετά. Λίγα λεπτά αργότερα στο 8ο λεπτό σε μία πανομοιότυπη φάση, ο Ντέσερς έγινε αποδέκτης ακόμη μίας υπέροχης κάθετης του Ουναΐ, δέχθηκε ένα πάτημα μέσα στην περιοχή και ο Τσόνκα υπέδειξε ξανά την άσπρη βούλα.

Αυτή τη φορά πήρε τη μπάλα ο Ντέσερς και εκτέλεσε εύστοχα, ανοίγοντας το σκορ για τον Παναθηναϊκό στο 10ο λεπτό.

Στο 17' ήταν η σειρά των Βόσνιων να κάνουν αισθητή την παρουσία τους για πρώτη φορά. Ο Σάβιτς βρέθηκε μέσα στην περιοχή αντιμέτωπος με δύο αμυντικούς του Παναθηναϊκού, ξεγλίστρησε και βρήκε λίγο χώρο, έκανε το σουτ, αλλά ο Πένια έπεσε και μπλόκαρε.

Αυτή η φάση αποτέλεσε όμως μονάχα μία κακή... παρένθεση, αφού ακολούθησαν μαζεμένες ευκαιρίες των «πράσινων». Στο 24' ο Ουναΐ δοκίμασε ένα σουτ, που δεν ήταν ιδιαίτερα απειλητικό για την εστία του Γιούρκας.

Στο 32' ο Κυριακόπουλος έκανε τη σέντρα, ο Κάνγκουα έκανε την κεφαλιά, αλλά η μπάλα πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι των Βόσνιων. Δύο λεπτά μετά ήταν η σειρά του Ταμπόρδα να απειλήσει, όμως το σουτ του πήγε πάνω στον Γιούρκας.

Στο 35' ο Καλάμπρια πήρε τη... σκυτάλη, αλλά το σουτ του δεν κατέληξε στον στόχο. Τέσσερα λεπτά ο έτερος ακραίος μπακ, ο Κυριακόπουλος έκανε ένα σουτ μέσα από την περιοχή και μάλιστα με το κακό του πόδι, αλλά ο Γιούρκας έπεσε κι έδιωξε.

Ο Κάνγκουα πήγε να το κλειδώσει, ο Γιόγιτς να τον αγχώσει

Στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους, η πρώτη ευκαιρία ήταν για τη Μπόρατς στο 51', όταν μετά από ένα φάουλ, το γέμισμα από το οποίο έδιωξε ο Πένια με γροθιές, έγινε μία νέα σέντρα, ο Σανιτσάνιν που είχε παραμείνει στην περιοχή έπιασε ανενόχλητος την κεφαλιά, αλλά η μπάλα πέρασε λίγο έξω.

Ένα λεπτό μετά ήρθε και η πρώτη φάση για τον Παναθηναϊκό, όταν μετά από ωραία συνεργασία, ο Καμαρά σούταρε από τα όρια της περιοχής, αλλά η μπάλα πέρασε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Γιούρκας.

Η επομένη ευκαιρία ήρθε στο 66ο λεπτό και ήταν διπλή για το «τριφύλλι». Ο Κάνγκουα απέφυγε ωραία έναν αντίπαλο έξω από την περιοχή, πάσαρε στον Ταμπόρδα κι εκείνος πλάσαρε από τα όριά της, αλλά είδε τον Γιούρκας να αποκρούει ξανά ενώ στη συνέχεια ο Ντέσερς έστειλε τη μπάλα στο πλάι των διχτύων από την επαναφορά.

Ακολούθησαν άλλες δύο καλές στιγμές, πρώτα με τον Ουναΐ στο 67', που είδε το σου του να περνάει λίγο άουτ κι ένα λεπτό μετά με τον Αντίνο, που συνέκλινε και σούταρε, αλλά έστειλε άουτ τη μπάλα.

Τελικά το γκολ ήρθε στο 70ο λεπτό, όταν ο Κινγκς Κάνγκουα ήταν ο αποδέκτης μίας υπέροχης ομαδικής προσπάθειας και σκόραρε από κοντά για το 2-0 από το γύρισμα του Αντίνο.

Το παιχνίδι όμως δεν τελείωσε εκεί, αφού ο Γιόγιτς μείωσε σε 2-1 στο 80ο λεπτό με ωραίο σουτ από τα όρια της περιοχής.

Στον εναπομείναντα χρόνο οι Βόσνιοι δεν μπόρεσαν να απειλήσουν ξανά την εστία των «πρασίνων» κι έτσι εκείνοι πήραν τη νίκη, έστω και δεν ήταν απόλυτα ικανοποιημένη από το εύρος αυτής με βάση την απόδοσή τους.

MVP: Ο Κάνγκουα επέστρεψε στις καλές εμφανίσεις. Δεν ήταν μόνο το γκολ, αλλά ο τρόπος που ήλεγχε τη μπάλα και ελευθέρωνε το παιχνίδι της ομάδας, αλλά και βοηθούσε στη δημιουργία φάσεων συμμετέχοντας στους συνδυασμούς σε μικρούς χώρους που έκαναν οι ποδοσφαιριστές του «τριφυλλιού» στα όρια της περιοχής. Δεν ήταν μόνο αυτά, αφού έδωσε πολλά και στην αμυντική λειτουργία με το πρέσινγκ και τα τρεξίματά του ενώ και στα τελευταία λεπτά κράτησε τη μπάλα και είχε σωστές επιλογές διασφαλίζοντας πως δεν θα απειληθεί ξανά η εστία του Πένια.

Στο ύψος του: Ο Αζεντίν Ουναΐ βγήκε μπροστά απόψε κι έδωσε λύσεις στον Παναθηναϊκό. Ήταν εκείνος που έβγαλε και τις δύο κάθετες στον Ντέσερς, που οδήγησαν στα πέναλτι που κέρδισαν οι «πράσινοι» στο ξεκίνημα του αγώνα. Και στη συνέχεια αποτέλεσε «πονοκέφαλο» για τους Βόσνιους τόσο απειλώντας όσο και δημιουργώντας, αφού δεν μπορούσαν να τον συγκρατήσουν με τίποτα.

Αδύναμος κρίκος: Η αμυντική λειτουργία της Μπόρατς, αφού δεν γίνεται στο πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα να «τρως» δύο φορές κάθετη πάσα στην καρδιά της περιοχής του με τον ίδιο τρόπο. Κι όχι μόνο αυτό, άντε και πέρασε η μπάλα, να μην μπορείς να αντιμετωπίσεις καμία από τις δύο περιπτώσεις και να κάνεις δύο λεπτά στα πρώτα δέκα λεπτά του αγώνα.

Η γκάφα: Δεδομένα αυτή ανήκει στον Μέιγερς, ο οποίος ενώ η ομάδα του έχει γλιτώσει από πέναλτι στο 6ο λεπτό, πάει λίγα λεπτά αργότερα και κάνει ξανά τόσο σοβαρή παράβαση προσπαθώντας να μαρκάρει τον αντίπαλό του από πίσω μέσα στην περιοχή.

Το στραγάλι: Ο Μπέντσε Τσόνκα δεν είχε πρόβλημα στον πειθαρχικό έλεγχο, ωστόσο και στις δύο περιπτώσεις πέναλτι του Παναθηναϊκού χρειάστηκε η παρέμβαση του VAR για να διορθώσει τα λάθη του και να υποδείξει αμφότερες τις παραβάσεις. Επομένως, λίγο η απειρία του ίσως να έπαιξε και τον ρόλο της εκεί, αφού δεν ήταν εύκολες φάσεις για να τις διακρίνεις σε ροή αγώνα, αλλά το να χάνεις και τις δύο σίγουρα δεν είναι και το καλύτερο.

Το ταμείο του Gazzetta: Ο Παναθηναϊκός μπορούσε να έχει ένα πολύ πιο εύκολο βράδυ απόψε, ωστόσο δεν εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες που δημιούργησε κι έτσι αρκέστηκε σε μία οριακή νίκη με 2-1 κόντρα στη Μπόρατς Μπάνια Λούκα, η οποία έφυγε με ένα κολακευτικό σκορ από το ΟΑΚΑ μένοντας ζωντανή στο ματς καθ' όλη τη διάρκεια ενώ δεν το άξιζε με την εικόνα που είχε.

Ενδεκάδες:

Παναθηναϊκός (πρ. Νίστρουπ): Πένια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Κάνγκουα, Ουναΐ (80' Ραστόντερ), Ταμπόρδα (67' Λιβάι), Αντίνο (80' Γιάγκουσιτς), Ντέσερς (67' Τεττέη).

Μπόρατς (πρ. Μαρίνοβιγτς): Γιούρκας, Τσίπετιτς (85' Βούκοβιτς), Μάιερς, Σανιτσάνιν, Ερέρα, Γιότζιτς, Ρόγκουλιτς (74' Ρόγκαν), Όγκρινετς, Χίρος (74' Ρομέρα), Γιούρισιτς (87' Βράνιες) και Σάβιτς.