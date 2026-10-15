Παναθηναϊκός: Τα χρήματα που εξασφάλισαν οι «πράσινοι» με την πρώτη τους νίκη στο Conference League και τα συνολικά τους έσοδα
Με το δεξί ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στη League Phase του Conference League ο Παναθηναϊκός, αφού επικράτησε της Μπόρατς Μπάνια Λούκα με 2-1 στο ΟΑΚΑ.
Η νίκη αυτή δεν έφερε μονάχα τρεις βαθμούς στο σακούλι των «πράσινων», αλλά και έσοδα, αφού κάθε τρίποντο στην κύρια φάση της διοργάνωσης αυτής συνοδεύεται από 400 χιλ. ευρώ.
Το «τριφύλλι» είχε ήδη μαζέψει στον κορβανά του 5.965.000€, αφού κέρδισε 3.170.000€ με την συμμετοχή του στη League Phase, 525.000€ από τα προκριματικά και περί τα 2.270.000€ από το value pillar, αφού βρίσκεται 10ος στην κατάταξη και στις δύο κατηγορίες του.
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Με τα επιπλέον αυτά χρήματα που εξασφάλισε απόψε ξεπέρασε τα 6 εκατ. ευρώ (6.365.000€ για την ακρίβεια).
Τα χρήματα που διεκδικεί o Παναθηναϊκός
- Πριμ κατάταξης: 28.000 ευρώ επί τη θέση που θα τερματίσει κάθε ομάδα με αντίστροφη μέτρηση από το 36 (1ος Χ36, 2ος Χ 35 και ούτω καθεξής)
- Νίκη στη League Phase: 400.000 ευρώ
- Ισοπαλία στη League Phase: 133.000 ευρώ
- Πριμ για τις θέσεις 1-8 στη League Phase: 400.000 ευρώ
- Πριμ για τις θέσεις 9-16 στη League Phase: 200.000 ευρώ
- Πρόκριση στα Play Off: 200.000 ευρώ
- Πρόκριση στους «16»: 800.000 ευρώ
- Πρόκριση στα προημιτελικά: 1.300.000 ευρώ
- Πρόκριση στα ημιτελικά: 2.500.000 ευρώ
- Φιναλίστ: 4.000.000 ευρώ
- Κατάκτηση Conference League: 3.000.00
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