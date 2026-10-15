Ο Παναθηναϊκός κέρδισε στην πρεμιέρα του Conference League τη Μπόρατς Μπάνια Λούκα με 2-1 στο ΟΑΚΑ και παράλληλα πήρε ένα σεβαστό ποσό για τα ταμεία του.

Με το δεξί ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στη League Phase του Conference League ο Παναθηναϊκός, αφού επικράτησε της Μπόρατς Μπάνια Λούκα με 2-1 στο ΟΑΚΑ.

Η νίκη αυτή δεν έφερε μονάχα τρεις βαθμούς στο σακούλι των «πράσινων», αλλά και έσοδα, αφού κάθε τρίποντο στην κύρια φάση της διοργάνωσης αυτής συνοδεύεται από 400 χιλ. ευρώ.

Το «τριφύλλι» είχε ήδη μαζέψει στον κορβανά του 5.965.000€, αφού κέρδισε 3.170.000€ με την συμμετοχή του στη League Phase, 525.000€ από τα προκριματικά και περί τα 2.270.000€ από το value pillar, αφού βρίσκεται 10ος στην κατάταξη και στις δύο κατηγορίες του.

Με τα επιπλέον αυτά χρήματα που εξασφάλισε απόψε ξεπέρασε τα 6 εκατ. ευρώ (6.365.000€ για την ακρίβεια).

Τα χρήματα που διεκδικεί o Παναθηναϊκός