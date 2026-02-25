Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από τη Ζάλγκιρις στη Εuroleague, σε ένα ματς που δεν θα έχει Βεζένκοβ και Μιλουτίνοφ.

Ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του μια δύσκολη αποστολή κόντρα στη Ζάλγκιρις στο Κάουνας για την 29η αγωνιστική της Euroleague (25/02, 20:00), με τον Σάσα Βεζένκοβ και τον Νίκολα Μιλουτίνοφ να μένουν εκτός αποστολής λόγω τραυματισμών που υπέστησαν κατά τη διάρκεια του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας.

Συγκεκριμένα, ο Βούλγαρος φόργουορντ ταλαιπωρείται από πόνους στη μέση που αποκόμισε στον τελικό κόντρα στον Παναθηναϊκό και δεν θα μπορέσει να ενισχύσει την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα. Εκτός παρέμεινε και ο Σέρβος σέντερ των «ερυθρολεύκων», λόγω του κατάγματος στον δεξί του αντίχειρα που υπέστη στον ημιτελικό κόντρα στο Μαρούσι. Εκτός έμειναν και οι Γιαννούλης Λαρεντζάκης και Όμηρος Νετζήπογλου. Επιστρέφει ο Τζόσεφ.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε εν όψει της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τη Ζάλγκιρις και αναφέρθηκε στην κατάσταση του Μιλουτίνοφ και στο πρόβλημα του Σάσα Βεζένκοφ, ενώ ο Μόρις τόνισε πως ίσως η ομάδα του έχει το πιο βαθύ ρόστερ στην EuroLeague από άποψη ταλέντου.

«Δεν θα επηρεάσει τον Ολυμπιακό η απώλεια του Κυπέλλου», τόνισε από την πλευρά του ο Μασιούλις, ο προπονητής των Λιθουανών.

Στο 18-9 ο Ολυμπιακός, στο 16-12 οι γηπεδούχοι.

Το πρόγραμμα της Τετάρτης

19:45 Φενερμπαχτσέ-Παρτιζάν

20:00 Ζαλγκίρις Κάουνας-Ολυμπιακός

21:30 Ερυθρός Αστέρας-Αναντολού Εφές

21:30 Βίρτους Μπολόνια-Μπαρτσελόνα