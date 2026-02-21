Ο Σάσα Βεζένκοβ αποχώρησε με πόνους στη μέση, με όλο το ιατρικό σταφ του Ολυμπιακού να ακολουθεί τον σταρ της ομάδας.

Ο Σάσα Βεζένκοβ αποχώρησε από τον τελικό του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό, έχοντας έντονους πόνους στη μέση.

Ο σταρ του Ολυμπιακού μετά από ένα τρίποντο που πήρε, πήγε προς τον πάγκο, έχοντας έντονους πόντους στη μέση του, όπως φάνηκε από τις αντιδράσεις του.

Ο Σάσα Βεζένκοβ αποχώρησε στη συνέχεια για τα αποδυτήρια, περνώντας μπροστά από τον πάγκο του Παναθηναϊκού, με τον Σλούκα να τον χτυπά φιλικά.

Μένει να μάθουμε ακριβώς τι συνέβη ακριβώς, με την ΕΡΤ να αναφέρει πως είναι άγνωστο το αν θα επιστρέψει στον αγώνα.