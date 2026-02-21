Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Ο Βεζένκοβ στα αποδυτήρια με πόνους στη μέση
Ο Σάσα Βεζένκοβ αποχώρησε από τον τελικό του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό, έχοντας έντονους πόνους στη μέση.
Ο σταρ του Ολυμπιακού μετά από ένα τρίποντο που πήρε, πήγε προς τον πάγκο, έχοντας έντονους πόντους στη μέση του, όπως φάνηκε από τις αντιδράσεις του.
Ο Σάσα Βεζένκοβ αποχώρησε στη συνέχεια για τα αποδυτήρια, περνώντας μπροστά από τον πάγκο του Παναθηναϊκού, με τον Σλούκα να τον χτυπά φιλικά.
Μένει να μάθουμε ακριβώς τι συνέβη ακριβώς, με την ΕΡΤ να αναφέρει πως είναι άγνωστο το αν θα επιστρέψει στον αγώνα.
Ο Βεζένκοβ ένιωσε ενοχλήσεις στη μέση και αποχώρησε για τα αποδυτήρια. Ο Σλούκας τον χάιδεψε φιλικά.#paobc #olympiacosbc #olypao #AllwynFinal8 pic.twitter.com/UR9udjeLsd— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) February 21, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.