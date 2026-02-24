Εκτός δράσης θα μείνει ο Εμπάιγ Ντιάιγ στη Βιλερμπάν, λόγω ενός κατάγματος στο χέρι.

Μια σημαντική απώλεια θα έχει για τις επόμενες εβδομάδες η Βιλερμπάν, καθώς «έχασε» τον Εμπάιγ Ντιάιγ (27χρ., 2.04), εξαιτίας κατάγματος στο χέρι! Ο Σενεγαλέζος πάουερ φόργουορντ είναι ένα από τα δυνατά «χαρτιά» του Πιερίκ Πουπέ στη γραμμή των ψηλών, αλλά πλέον αναγκάζεται να τον στερηθεί για αρκετές εβδομάδες.

Ο Εμπάιγ Ντιάιγ ως τώρα μετράει 7.4 πόντους (67.3% στο δίποντο, 52.4% στο τρίποντο), 5.1 ριμπάουντ, μία ασίστ, ένα κλέψιμο και μια τάπα σε 23:22 λεπτά συμμετοχής σε 28 αγώνες της EuroLeague.

Η γαλλική ομάδα επιστρέφει στις υποχρεώσεις της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση την προσεχή Πέμπτη (26/2, 19:00) στην Coca-Cola Arena κόντρα στη Ντουμπάι για την 29η αγωνιστική.

Ο Εμπάιγ Ντιάιγ πλέον μπαίνει στα... πιτς και θα πρέπει να περιμένει ο Πιερίκ Πουπέ την αποθεραπεία του, ώστε να υπολογίζει ξανά στη βοήθεια του. Είναι ένα σημαντικό πλήγμα για τη Βιλερμπάν, η οποία θέλει να ολοκληρώσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις υποχρεώσεις της στη φετινή Euroleague.

