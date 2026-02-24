Βιλερμπάν: Νοκ άουτ ο Ντιάιγ με κάταγμα στο χέρι
Μια σημαντική απώλεια θα έχει για τις επόμενες εβδομάδες η Βιλερμπάν, καθώς «έχασε» τον Εμπάιγ Ντιάιγ (27χρ., 2.04), εξαιτίας κατάγματος στο χέρι! Ο Σενεγαλέζος πάουερ φόργουορντ είναι ένα από τα δυνατά «χαρτιά» του Πιερίκ Πουπέ στη γραμμή των ψηλών, αλλά πλέον αναγκάζεται να τον στερηθεί για αρκετές εβδομάδες.
Ο Εμπάιγ Ντιάιγ ως τώρα μετράει 7.4 πόντους (67.3% στο δίποντο, 52.4% στο τρίποντο), 5.1 ριμπάουντ, μία ασίστ, ένα κλέψιμο και μια τάπα σε 23:22 λεπτά συμμετοχής σε 28 αγώνες της EuroLeague.
Η γαλλική ομάδα επιστρέφει στις υποχρεώσεις της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση την προσεχή Πέμπτη (26/2, 19:00) στην Coca-Cola Arena κόντρα στη Ντουμπάι για την 29η αγωνιστική.
Ο Εμπάιγ Ντιάιγ πλέον μπαίνει στα... πιτς και θα πρέπει να περιμένει ο Πιερίκ Πουπέ την αποθεραπεία του, ώστε να υπολογίζει ξανά στη βοήθεια του. Είναι ένα σημαντικό πλήγμα για τη Βιλερμπάν, η οποία θέλει να ολοκληρώσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις υποχρεώσεις της στη φετινή Euroleague.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.