Βιλερμπάν - Σολέ 82-93: Πρόωρος αποκλεισμός!
Πρόωρος αποκλεισμός για τη Βιλερμπάν από το Κύπελλο Γαλλίας, αφού δεν τα κατάφερε και ηττήθηκε από τη Σολέ με 82-93 και έμεινε εκτός συνέχειας στη διοργάνωση.
Το σύνολο του Ποπέ συνέχισε τα απογοητευτικά αποτελέσματα και πραγματοποιώντας ένα κακό δεύτερο ημίχρονο, αποκλείστηκε στα προημιτελικά. Στον αντίποδα η Σολέ, έχοντας ως κορυφαίο τον Γκόλστον που πέτυχε 28 πόντους και τον Αγιαγί που πρόσθεσε 15π., επέβαλε την ανωτερότητά της και παρά την αστοχία της έξω από τη γραμμή των 6.75μ. (19.05%), μπόρεσε να κυριαρχήσει και να φτάσει ως την πρόκριση στα ημιτελικά.
Εκεί θα βρει απέναντί της τον νικητή του ζευγαριού Μονακό - Στρασβούργο.
Δείτε ΕπίσηςΟλυμπιακός, Παναθηναϊκός: Από φορμαρισμένος… πληγωμένος και από «προβληματικός»... σφόδρα εδραιωμένος!
Βιλερμπάν (Πουπέ): Ερτέλ 20π. (5ριμπ., 7 ασίστ), Γουότσον 19π., Βοτιέ 13π.( 7ριμπ.), Αγινκά 11π., Χάρισον 9π., Τζάκσον 8π., Εμπουά 2π.
Σολέ (Λεφρανσουά): Γκόλστον 28π., Αγιαγί 15π.(7ριμπ.), Κάμπελ 8π., Ντε Σόουζα 8π., Ουάχαμπ 7π., Ντιάρα 6π. (7ριμπ.), Ντιαβάρα 6π. (6ριμπ.), Τζάστισ 6π., Άγκμπο 5π., ΜακΝις 4π.
Τα δεκάλεπτα: 28-16, 46-38, 65-63, 82-93
Fin de parcours en Leaders Cup. pic.twitter.com/0CWFvYdLxM— LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) February 20, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.