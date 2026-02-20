Η Σολέ επικράτησε της Βιλεμπάν με 82-93 και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Κυπέλλου Γαλλίας, όπου θα βρει απέναντί της το ζευγάρι του νικητή Μονακό - Στρασβούργο.

Πρόωρος αποκλεισμός για τη Βιλερμπάν από το Κύπελλο Γαλλίας, αφού δεν τα κατάφερε και ηττήθηκε από τη Σολέ με 82-93 και έμεινε εκτός συνέχειας στη διοργάνωση.

Το σύνολο του Ποπέ συνέχισε τα απογοητευτικά αποτελέσματα και πραγματοποιώντας ένα κακό δεύτερο ημίχρονο, αποκλείστηκε στα προημιτελικά. Στον αντίποδα η Σολέ, έχοντας ως κορυφαίο τον Γκόλστον που πέτυχε 28 πόντους και τον Αγιαγί που πρόσθεσε 15π., επέβαλε την ανωτερότητά της και παρά την αστοχία της έξω από τη γραμμή των 6.75μ. (19.05%), μπόρεσε να κυριαρχήσει και να φτάσει ως την πρόκριση στα ημιτελικά.

Εκεί θα βρει απέναντί της τον νικητή του ζευγαριού Μονακό - Στρασβούργο.

Βιλερμπάν (Πουπέ): Ερτέλ 20π. (5ριμπ., 7 ασίστ), Γουότσον 19π., Βοτιέ 13π.( 7ριμπ.), Αγινκά 11π., Χάρισον 9π., Τζάκσον 8π., Εμπουά 2π.

Σολέ (Λεφρανσουά): Γκόλστον 28π., Αγιαγί 15π.(7ριμπ.), Κάμπελ 8π., Ντε Σόουζα 8π., Ουάχαμπ 7π., Ντιάρα 6π. (7ριμπ.), Ντιαβάρα 6π. (6ριμπ.), Τζάστισ 6π., Άγκμπο 5π., ΜακΝις 4π.

Τα δεκάλεπτα: 28-16, 46-38, 65-63, 82-93