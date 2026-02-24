Η Euroleague αποδέχθηκε το αίτημα του Παναθηναϊκού και η αναμέτρηση με την Παρί θα διεξαχθεί μισή ώρα αργότερα από το προκαθορισμένο τζάμπολ.

Όπως έγινε γνωστό η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR είχε αιτηθεί να αλλάξει η ώρα έναρξης του αγώνα με την Παρί για την 29η αγωνιστική της Euroleague.

Ο λόγος είχε να κάνει με την παράλληλη διεξαγωγή του ποδοσφαιρικού αγώνα με την Βικτόρια Πλζεν και με αυτόν τον τρόπο ήθελαν οι άνθρωποι της ομάδας να διευκολύνουν τους φιλάθλους ώστε να βρεθούν κανονικά στο «Te;ekom Center Athens».

Οπερ και εγένετο καθώς η διοργανώτρια αρχή άναψε το πράσινος φως και το τζάμπολ του αγώνα θα δοθεί την Πέμπτη (26/02) στις 21:45.