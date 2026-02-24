Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ζήτησε αλλαγή ώρας για την αναμέτρηση με την Παρί, ενόψει της 29ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Παρί (26/02, 21:15) στο «Telekom Center Athens», στο πλαίσιο της 29ης αγωνιστικής της EuroLeague, με την «πράσινη» ΚΑΕ να ζητάει αλλαγή ώρας στην αναμέτρηση.

Συγκεκριμένα ο λόγος που το «τριφύλλι» ζήτησε από τη διοργανώτρια αρχή να αλλάξει η ώρα του παιχνιδιού, αφορά τον ποδοσφαιρικό αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Βικτόρια Πλζεν, για τον Europa League.

Η σέντρα της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένη για τις 19:45 στην πόλη της Τσεχίας και η ΚΑΕ, προκειμένου να διευκολύνει τους φιλάθλους της να παρακολουθήσουν και τους δύο αγώνες, ζήτησε να μεταφερθεί το τζάμπολ στις 22:00.