Παναθηναϊκός - Παρί: Αλλαγή ώρας στο τζάμπολ ζήτησαν οι «πράσινοι»
Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Παρί (26/02, 21:15) στο «Telekom Center Athens», στο πλαίσιο της 29ης αγωνιστικής της EuroLeague, με την «πράσινη» ΚΑΕ να ζητάει αλλαγή ώρας στην αναμέτρηση.
Συγκεκριμένα ο λόγος που το «τριφύλλι» ζήτησε από τη διοργανώτρια αρχή να αλλάξει η ώρα του παιχνιδιού, αφορά τον ποδοσφαιρικό αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Βικτόρια Πλζεν, για τον Europa League.
Η σέντρα της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένη για τις 19:45 στην πόλη της Τσεχίας και η ΚΑΕ, προκειμένου να διευκολύνει τους φιλάθλους της να παρακολουθήσουν και τους δύο αγώνες, ζήτησε να μεταφερθεί το τζάμπολ στις 22:00.
