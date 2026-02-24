Άκρως αποθεωτικά ήταν τα σχόλια των ισπανικών ΜΜΕ στον Παναθηναϊκό για την κατάκτηση του Κυπέλλου μετά την έλευση του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις.

Ο Παναθηναϊκός ήταν επιβλητικός στον τελικό Κυπέλλου και πήρε δίκαια το τρόπαιο απέναντι στον Ολυμπιακό πραγματοποιώντας κυριαρχικό παιχνίδι από την αρχή έως και το τέλος.

Η ισπανική «As» υποκλίθηκε στους «πράσινους» μετά και την έλευση του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, ενώ αποθέωσε και τον ιδιοκτήτη της ομάδας, Δημήτρη Γιαννακόπουλο: «Στο γραφείο του και με ένα πούρο στο χέρι, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αναστάτωσε για ακόμη μία φορά την Euroleague. Ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού ανακοίνωσε την Πέμπτη μέσω των social media την απόκτηση του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις για τη φετινή σεζόν και για ακόμη δύο, έως το καλοκαίρι του 2028.

Το ποσό για αυτά τα δυόμισι χρόνια είναι ιλιγγιώδες για τα ευρωπαϊκά δεδομένα: 10 εκατομμύρια ευρώ (σ.σ. δολάρια ειναι κανονικά). Ένα συμβόλαιο που τον καθιστά τον τρίτο πιο ακριβοπληρωμένο παίκτη στη Γηραιά Ήπειρο, πίσω μόνο από τον Βάσα Μίτσιτς και τον νέο του συμπαίκτη Κέντρικ Ναν. Ο Χέιζ-Ντέιβις και ο Μίτσιτς έχουν κοινή διαδρομή: άλμα στο NBA ως αστέρες της Ευρωλίγκας, χωρίς επιτυχία, και γρήγορη επιστροφή στην Ευρώπη, όπου τους περίμεναν με ανοιχτές αγκάλες και αστρονομικές απολαβές.»

Και εξηγεί στο εν λόγω κείμενο ότι «η άφιξη του Χέιζ-Ντέιβις αλλάζει τις ισορροπίες στην Euroleague. Ο Παναθηναϊκός διαθέτει ρόστερ-φόβητρο, υποχρεωμένο ουσιαστικά να κατακτήσει τον τίτλο σε ένα Final Four που θα διεξαχθεί στην έδρα του, στο OAKA της Αθήνας. Ο Αμερικανός φόργουορντ (31 ετών, 2,01 μ.), MVP του Final Four του 2025 με τη Φενέρ, έχει ήδη δείξει τι μπορεί να προσφέρει: Με μόλις λίγες προπονήσεις, οδήγησε τους «πράσινους» στην κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας και αναδείχθηκε MVP με μέσο όρο 15 πόντους, 6 ριμπάουντ».

Επιπλέον αναλύει όλο το ρόστερ του Παναθηναϊκού, στέκεται στην «κοιλιά» που έχει δημιουργηθεί το τελευταίο διάστημα ενω εξηγεί ότι πλέον το σκηνικό θα αρχίσει να αλλάζει...