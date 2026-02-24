Μασιούλις: «Δεν θα επηρεάσει τον Ολυμπιακό η απώλεια του Κυπέλλου»

Ο Τόμας Μασιούλις μίλησε για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο Κάουνας (25/02, 20:00) για την 29η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Ολυμπιακός αφήνει πίσω το Final 8 στην Κρήτη και την απώλεια του Κυπέλλου από τον Παναθηναϊκό και στρέφεται εκ νέου στις υποχρεώσεις στην Euroleague και στο εκτός έδρας ματς με την Ζάλγκιρις στο Κάουνας για το οποίο έκανε χαρακτηριστικές δηλώσεις και ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Από τη πλευρά του ο προπονητής της Ζάλγκιρις Κάουνας ανέφερε ενόψει του αγώνα ότι «όπως πάντα πριν από έναν αγώνα, ο στόχος είναι ο ίδιος: Να είμαστε συγκεντρωμένοι, να παίξουμε και τα 40 λεπτά και να ακολουθήσουμε το πλάνο μας. Πρώτα απ' όλα, πρέπει να αντέξουμε τη σωματική δύναμη, γιατί ο αντίπαλός μας είναι πολύ δυνατός, μια ομάδα επιπέδου Final-4. Παίξαμε πολύ άσχημα στον πρώτο εκτός έδρας αγώνα, υπάρχουν μαθήματα που πρέπει να πάρουμε, αλλά δεν είχαμε όλους τους παίκτες μας. Αύριο θα έχουμε σχεδόν όλο το ρόστερ, το πιο σημαντικό θα είναι να σταματήσουμε την κυκλοφορία της μπάλας».

Για την απώλεια του Κυπέλλου από τον Ολυμπιακό: «Οι αντίπαλοί μας έχουν πολλούς έμπειρους παίκτες, οπότε δεν νομίζω ότι θα τους επηρεάσει πολύ ή ότι θα είναι χαλαροί. Όλοι καταλαβαίνουν ότι κάθε αγώνας στην Ευρωλίγκα έχει τώρα μεγάλη αξία. Το ίδιο ισχύει και για εμάς, δεν γνωρίζω ακόμα πολύ καλά αυτή την ομάδα, είναι ο πρώτος μου τίτλος μαζί τους. Δεν ξέρω πώς θα αντιδράσουμε, αλλά σίγουρα θα προσπαθήσουμε να είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι και να αποφύγουμε την εφησυχασμό. Η δυναμική είναι καλή, είχαμε ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο, αλλά αυτό είναι πλέον παρελθόν. Θα ήθελα να ζητήσω από τους οπαδούς να μας υποστηρίξουν και να μας βοηθήσουν να πετύχουμε τη νίκη».

Για την απουσία του Σάσα Βεζένκοβ: «Είναι σίγουρα ένας από τους καλύτερους πάουερ φόργουορντ στην Ευρωλίγκα. Κάθε ομάδα θα ένιωθε την απώλεια ενός παίκτη του μεγέθους του» ενώ εάν ετοιμάζει αλλαγές για αυτές τις απουσίες του Ολυμπιακού; «Όχι, προετοιμάζουμε το σχέδιό μας με βάση τους παίκτες και όχι τις αλλαγές τους».