Γκος: Αγώνας δρόμου για να προλάβει το ματς κόντρα στον Παναθηναϊκό
Η Ζάλγκιρις μέσω ανακοίνωσης έδωσε ενημέρωση για τον τραυματισμό του Νάιτζελ Γούιλιαμς-Γκος.
Συγκεκριμένα η λιθουανική ομάδα αναφέρει πως ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, αναμένεται να ταξιδέψει στη Βαρκελώνη την Τρίτη (27/10), προκειμένου να υποβληθεί σε εξετάσεις όπου θα βοηθήσουν στην παροχή πιο εκτεταμένου προγράμματος αποκατάστασης.
Ο Γκος τραυματίστηκε στην πρεμιέρα της EuroLeague κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα, ωστόσο επέστρεψε στη δράση κόντρα στην Εφές, όμως ένιωσε ξανά πόνο στον οπίσθιο μηριαίο.
Η πρώτη εκτίμηση για το διάστημα της απουσίας του ήταν ένας μήνας και για αυτό τον λόγο η λιθουανική ομάδα, ανακάλεσε τον Κίνα Έβανς ο οποίος βρισκόταν δανεικός στους Λόντον Λάιονς.
Μένει να φανεί αν ο Γκος θα προλάβει να αγωνιστεί στην αναμέτρηση κόντρα στον Παναθηναϊκό στις 19 Νοεμβρίου, με τις πιθανότητες να μην είναι με το μέρος του.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.