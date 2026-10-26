Ο Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος αναμένεται να χάσει το παιχνίδι της Ζάλγκιρις κόντρα στον Παναθηναϊκό, αφού υπολογίζεται πως θα μείνει εκτός για έναν μήνα.

Η Ζάλγκιρις μέσω ανακοίνωσης έδωσε ενημέρωση για τον τραυματισμό του Νάιτζελ Γούιλιαμς-Γκος.

Συγκεκριμένα η λιθουανική ομάδα αναφέρει πως ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, αναμένεται να ταξιδέψει στη Βαρκελώνη την Τρίτη (27/10), προκειμένου να υποβληθεί σε εξετάσεις όπου θα βοηθήσουν στην παροχή πιο εκτεταμένου προγράμματος αποκατάστασης.

Ο Γκος τραυματίστηκε στην πρεμιέρα της EuroLeague κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα, ωστόσο επέστρεψε στη δράση κόντρα στην Εφές, όμως ένιωσε ξανά πόνο στον οπίσθιο μηριαίο.

Η πρώτη εκτίμηση για το διάστημα της απουσίας του ήταν ένας μήνας και για αυτό τον λόγο η λιθουανική ομάδα, ανακάλεσε τον Κίνα Έβανς ο οποίος βρισκόταν δανεικός στους Λόντον Λάιονς.

Μένει να φανεί αν ο Γκος θα προλάβει να αγωνιστεί στην αναμέτρηση κόντρα στον Παναθηναϊκό στις 19 Νοεμβρίου, με τις πιθανότητες να μην είναι με το μέρος του.