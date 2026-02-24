Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μέσω story στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram, αποθέωσε τους παίκτες του Παναθηναϊκού, μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου.

Λίγα 24ωρα μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδος από τον Παναθηναϊκό, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μέσω story στον προσωπικό του λογαριασμό στα soacial media, αποθέωσε τους παίκτες των «πρασίνων».

Συγκεκριμένα ο μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ, ανάρτησε ένα βίντεο από ένα τρίποντο του Σλούκα απ' τον τελικό κόντρα στον Ολυμπιακό και έγραψε από κάτω ένα μήνυμα προς τους παίκτες ξεχωριστά.

Αναλυτικά:

«Η ώρα του Ναν που δεν θα έχετε ξαναδεί έρχεται... GOAT.

Ο Μήτογλου έχει αρχίσει να ρουθουνίζει...

Ο Λεσόρ έρχεται κ....μενος.

Ο Χουάντσο δουλεύει πάντα στην εποχή του.

Ο Γκραντ είναι A.I.

Όσμαν όποτε θέλει κάνει πλάκα σε όποιον θέλει. Γκρίγκο

Όλοι οι υπόλοιποι είναι πιο έτοιμοι από ποτέ.

Ο Χέιζ ξέρει εκείνος και εγώ.

Η καρδιά της ομάδος είναι αυτός ο κύριος με Κ κεφαλαίο, ο Κώστας Σλούκας».