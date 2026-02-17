Παναθηναϊκός: Αντίστροφη μέτρηση για Γιουρτσεβέν
Ο Παναθηναϊκός συμπεριέλαβε στην οκτάδα των ξένων για τη Stoiximan GBL τον Χέιζ-Ντέιβις, ο οποίος πήρε τη θέση του Ομέρ Γιουρτσεβέν. Μετά από αυτή την κίνηση των «πρασίνων» ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τον Τούρκο σέντερ, καθώς απ' ότι φαίνεται ο παίκτης αναμένεται να αποχωρήσει από την ομάδα.
Συγκεκριμένα υπάρχει out στο συμβόλαιο του Γιουρτσεβέν έως το τέλος του Φλεβάρη, πράγμα που σημαίνει πως εκτός απροόπτου θα αποτελέσει παρελθόν από το σύνολο του Έργκιν Άταμαν.
Μάλιστα αξίζει να σημειωθεί πως ο Τούρκος ψηλός ενδεχομένως να έχει ολοκληρώσει την παρουσία του με τη φανέλα των «πρασίνων», καθώς ο Παναθηναϊκός έχει αγώνα με την Παρί στις (26/02) και δεν είναι σίγουρο ότι θα αποτελεί έως τότε μέλος των «πρασίνων».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.