Το BasketNews παρέθεσε μια εκτενή έρευνα, στην οποία παρουσίασε το μπάτζετ όλων των ομάδων της EuroLeague, με τον Παναθηναϊκό να φιγουράρει στην πρώτη θέση και τον Ολυμπιακό στην δεύτερη.

Η οικονομική έρευνα του BasketNews αποκάλυψε τους εκτιμώμενους προϋπολογισμούς και των 20 ομάδων της EuroLeague για τη σεζόν 2025-26, στην οποία Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ξεχωρίζουν.

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός στους μεγαλύτερους «ξοδευτές»

Ο Παναθηναϊκός ξεχωρίζει φέτος. Μετά την απόκτηση του Νάιτζελ Χέιζ‑Ντέιβις, το μπάτζετ, σύμφωνα με το BasketNews, υπολογίζεται στα 26,5-27 εκατ. ευρώ. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται δεύτερος με περίπου 22-22,5 εκατ. ευρώ μαζί με προσθήκες μέσα στη σεζόν.

Ντουμπάι και Χάποελ στο Top-5

Η Χάποελ Τελ Αβίβ ακολουθεί με περίπου 20 εκατ., κλείνοντας την πρώτη τριάδα. ακολουθούν οι Ρεάλ Μαδρίτης, Αναντολού Εφές και Ντουμπάι με περίπου 18,5 εκατ. έκαστος.

Αξιοσημείωτο ότι Χάποελ και Ντουμπάι, παρότι πρωτοεμφανιζόμενες ομάδες στην διοργάνωση, βρίσκονται ήδη στα έξι μεγαλύτερα μπάτζετ.

Χάσμα δαπανών και αγωνιστική εικόνα

Υπάρχει σαφής απόσταση μεταξύ των 12 υψηλότερων μπάτζετ και των υπόλοιπων οκτώ. Οι Μονακό και Αρμάνι Μιλάνο (περίπου 12η θέση) ξεπερνούν τα 13,5 εκατ., ενώ η επόμενη ομάδα, η Βαλένθια, κινείται κάτω από 10 εκατ.

Ωστόσο, τα χρήματα δεν εγγυώνται πάντα αποτελέσματα: Βαλένθια και Ζαλγκίρις Κάουνας παραμένουν σε τροχιά playoffs, με τη Βαλένθια να βρίσκεται ακόμη και στην πρώτη τριάδα της βαθμολογίας.

Αναλυτικά τα μπάτζετ των 20 ομάδων της EuroLeague σύμφωνα με το BasketNews: