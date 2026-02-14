Ο Νίκος Ψέλνει: «Ποιοι περισσεύουν στον νέο Παναθηναϊκό;»

Στο τελεευταίο «Ο Νίκος Ψέλνει», ο Νίκος Παπαδογιάννης στάθηκε στο τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται το ρόστερ του Παναθηναϊκού ο Έργκιν Άταμαν.

Ο... ψάλτης του Gazz Floor by Novibet στάθηκε στους παίκτες που έμειναν εκτός από το παιχνίδι του Παναθηναϊκού απέναντι στη Φενέρ, ενώ, μεταξύ άλλων, τόνισε ότι με την μεταγραφή του Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις, οι Πράσινοι... έχασαν το δικαίωμα της αποτυχία, καθώς το μπάτζετ εκτοξεύτηκε.