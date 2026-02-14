Ο Μάικ Τζέιμς εν μέσω του ξεσπάσματός του στα social media για την οικονομική κατάσταση στη Μονακό προσκάλεσε σε επικοινωνία τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο.

Ο Μάικ Τζέιμς έκανε ένα άνευ προηγουμένου ξέσπασμα στα social media, με τον Αμερικανό να τα χώνει στην Μονακό, η οποία, όπως φαίνεται από τα λεγόμενά του, τον έχει απλήρωτο.

Ο Αμερικανός άσος δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του, μέσα από διαδοχικές αναρτήσεις στα social media, για τα οικονομικά ζητήματα που φαίνεται να ταλανίζουν τη Μονακό και τις καθυστερήσεις πληρωμών προς το ρόστερ, προβλήματα γνωστά για τον σύλλογο του Μόντε Κάρλο το τελευταίο διάστημα.

Παράλληλα, μέσα σε αυτό το ξέσπασμα δεν δίστασε να αφήσει ταυτόχρονα αιχμές για το μέλλον του τονίζοντας πως όπως και να εξελιχθεί η κατάσταση θα είναι ελεύθερος το καλοκαίρι. Μάλιστα, κάποιος φίλαθλος του Παναθηναϊκού του απάντησε λέγοντάς του: «Ξέρεις ποια είναι η σωστή απόφαση. Επέστρεψε σπίτι φίλε», με τον ίδιο να του απαντάει «Κάλεσε τον DPG».

Ουσιαστικά, απηύθυνε δημόσια πρόσκληση για επικοινωνία με τον ισχυρό άντρα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρη Γιαννακόπουλο, κίνηση που ερμηνεύτηκε ως μήνυμα πως σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο επιστροφής του στην Αθήνα.