Ο Μάικ Τζέιμς ξέσπασε μέσα από τα social media, με τον Αμερικανό να χρησιμοποιεί σκληρούς χαρακτηρισμούς για την κατάσταση στη Μονακό.

Ο Μάικ Τζέιμς έκανε ένα άνευ προηγουμένου ξέσπασμα στα social media, με τον Αμερικανό να τα χώνει στην Μονακό, η οποία, όπως φαίνεται από τα λεγόμενά του, τον έχει απλήρωτο.

Το ξέσπασμα του Μάικ Τζέιμς ξεκίνησε με την ατάκα «Με έχετε γαμ@@@@», συμπληρώνοντας πως «θα είμαι ελεύθερος το καλοκαίρι. Ανυπομωνώ να πληρωθώ. Το να παίζεις με τα χρήματά μου και να με κοροϊδεύεις στα μούτρα μου είναι άσχημο παιχνίδι».

Man either way ima free agent this summer.



Can’t wait to get paid. February 13, 2026

Playing wit my money and playing in my face is a nasty game. — Mike James (@TheNatural_05) February 13, 2026

Ο Μάικ Τζέιμς δεν έμεινε εκεί. Είχε κι άλλα να πει. «Είναι τρελό. Είμαι στην Ευρώπη αρκετό καιρό και ξέρω πως η πληρωμές καθυστερούν, αλλά μην μου λες ψέματα πως τα χρήματα έρχονται, ενώ δεν γίνεται αυτό και με κάνεις να φαίνομαι χαζός. Δείχνει έλλειψη σεβασμού αυτό».

This the crazy thing. I been in Europe along time. I know payments can get shaky but dont lie to me and say it’s coming when it ain’t and have me looking stupid. Now it’s disrespectful — Mike James (@TheNatural_05) February 14, 2026

«Ελπίζω το σταφ, οι παίκτες, οι εργαζόμενοι και οι άνθρωποι του γραφείου να πάρουν τα χρήματά του. Εξαντλούμε τις δυνάμεις μας εδώ», είπε κλείνοντας, λίγο μετά τις 3 το ξημέρωμα.