Μάικ Τζέιμς: «Με έχετε γαμ@@@@»

Μάικ Τζέιμς
Ο Μάικ Τζέιμς ξέσπασε μέσα από τα social media, με τον Αμερικανό να χρησιμοποιεί σκληρούς χαρακτηρισμούς για την κατάσταση στη Μονακό. 

Ο Μάικ Τζέιμς έκανε ένα άνευ προηγουμένου ξέσπασμα στα social media, με τον Αμερικανό να τα χώνει στην Μονακό, η οποία, όπως φαίνεται από τα λεγόμενά του, τον έχει απλήρωτο.

Το ξέσπασμα του Μάικ Τζέιμς ξεκίνησε με την ατάκα «Με έχετε γαμ@@@@», συμπληρώνοντας πως «θα είμαι ελεύθερος το καλοκαίρι. Ανυπομωνώ να πληρωθώ. Το να παίζεις με τα χρήματά μου και να με κοροϊδεύεις στα μούτρα μου είναι άσχημο παιχνίδι».

Ο Μάικ Τζέιμς δεν έμεινε εκεί. Είχε κι άλλα να πει. «Είναι τρελό. Είμαι στην Ευρώπη αρκετό καιρό και ξέρω πως η πληρωμές καθυστερούν, αλλά μην μου λες ψέματα πως τα χρήματα έρχονται, ενώ δεν γίνεται αυτό και με κάνεις να φαίνομαι χαζός. Δείχνει έλλειψη σεβασμού αυτό».

«Ελπίζω το σταφ, οι παίκτες, οι εργαζόμενοι και οι άνθρωποι του γραφείου να πάρουν τα χρήματά του. Εξαντλούμε τις δυνάμεις μας εδώ», είπε κλείνοντας, λίγο μετά τις 3 το ξημέρωμα.

