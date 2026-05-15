Παπαπέτρου για Άταμαν: «Είναι πολιτική του: Αν δει στο δρόμο οποιοδήποτε παίκτη του, δεν θα χαιρετήσει» (vid)

Παπαπέτρου για Άταμαν: «Είναι πολιτική του: Αν δει στο δρόμο οποιοδήποτε παίκτη του, δεν θα χαιρετήσει» (vid)

Παπαπέτρου για Άταμαν: «Είναι πολιτική του: Αν δει στο δρόμο οποιοδήποτε παίκτη του, δεν θα χαιρετήσει» (vid)

bet365

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Στο Gazz Floor powered by Novibet της Πέμπτης αναλύθηκε το προφίλ του Άταμαν, με τον Ιωάννη Παπαπέτρου να στέκεται στο πώς φέρεται ο Τούρκος στους παίκτες του εκτός αγωνιστικού χώρου.

Στο Gazz Floor της Πέμπτης αναλύθηκε το «μαύρο κουτί» της αποτυχίας του Παναθηναϊκού να βρεθεί στο Final 4, με τον Ιωάννη Παπαπέτρου να στέκεται στο πώς φέρεται ο Άταμαν στους παίκτες του εκτός γηπέδων.

«Παιδιά ποτέ δεν το είχε με κανένα. Είναι ο τρόπος που διαχειρίζεται την κατάσταση και θέλει να διοικήσει.

Ανεξερτήτως παίκτης, του αγαπημένου του ή αυτού που δεν χρησιμοποιηθεί καθόλου, αν εκτός γηπέδου τον πετύχεις έξω, στο δρόμο, στο πεζοδρόμιο, η πολιτική του είναι να μην σε χαιρετήσει καν, γιατί είστε συνεργάτες. Δεν έχει προσωπικές σχέσεις».

Το σημείο που μιλάει για τον Εργκιν Άταμαν ο Ιωάννης Παπαπέτρου:

 

@Photo credits: eurokinissi
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    Τελευταία Νέα