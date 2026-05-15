Παπαπέτρου για Άταμαν: «Είναι πολιτική του: Αν δει στο δρόμο οποιοδήποτε παίκτη του, δεν θα χαιρετήσει» (vid)

Στο Gazz Floor powered by Novibet της Πέμπτης αναλύθηκε το προφίλ του Άταμαν, με τον Ιωάννη Παπαπέτρου να στέκεται στο πώς φέρεται ο Τούρκος στους παίκτες του εκτός αγωνιστικού χώρου.

«Παιδιά ποτέ δεν το είχε με κανένα. Είναι ο τρόπος που διαχειρίζεται την κατάσταση και θέλει να διοικήσει.

Ανεξερτήτως παίκτης, του αγαπημένου του ή αυτού που δεν χρησιμοποιηθεί καθόλου, αν εκτός γηπέδου τον πετύχεις έξω, στο δρόμο, στο πεζοδρόμιο, η πολιτική του είναι να μην σε χαιρετήσει καν, γιατί είστε συνεργάτες. Δεν έχει προσωπικές σχέσεις».

Το σημείο που μιλάει για τον Εργκιν Άταμαν ο Ιωάννης Παπαπέτρου: