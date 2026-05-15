Παπαπέτρου για Άταμαν: «Είναι πολιτική του: Αν δει στο δρόμο οποιοδήποτε παίκτη του, δεν θα χαιρετήσει» (vid)
Στο Gazz Floor της Πέμπτης αναλύθηκε το «μαύρο κουτί» της αποτυχίας του Παναθηναϊκού να βρεθεί στο Final 4, με τον Ιωάννη Παπαπέτρου να στέκεται στο πώς φέρεται ο Άταμαν στους παίκτες του εκτός γηπέδων.
«Παιδιά ποτέ δεν το είχε με κανένα. Είναι ο τρόπος που διαχειρίζεται την κατάσταση και θέλει να διοικήσει.
Ανεξερτήτως παίκτης, του αγαπημένου του ή αυτού που δεν χρησιμοποιηθεί καθόλου, αν εκτός γηπέδου τον πετύχεις έξω, στο δρόμο, στο πεζοδρόμιο, η πολιτική του είναι να μην σε χαιρετήσει καν, γιατί είστε συνεργάτες. Δεν έχει προσωπικές σχέσεις».
Το σημείο που μιλάει για τον Εργκιν Άταμαν ο Ιωάννης Παπαπέτρου:
