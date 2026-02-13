Παναθηναϊκός - Φενέρμπαχτσε: Αποχώρησε με αίματα στο πρόσωπο ο Χολμς!
Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τη Φενέρμπαχτσε στο πλαίσιο της 28ης αγωνιστικής της EuroLeague.
Ο Έργκιν Άταμαν λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, είδε τον Ρισόν Χολμς να αποχωρεί από την αναμέτρηση με αίματα στο πρόσωπό του.
Συγκεκριμένα ο Αμερικανός ψηλός των «πρασίνων», δέχτηκε χτύπημα από τον Μπιτίμ, στην προσπάθειά του να αμυνθεί, με αποτέλεσμα τον παίκτη της Φενέρμπαχτσε να τον «βρίσκει», άθελά του στο μάτι.
Δείτε ΕπίσηςΓιάντουνεν στο Gazzetta: «Ο Σορτς χρειάζεται προσαρμογή, o Xέιζ-Ντέιβις παντού μπορεί να κάνει τη διαφορά»
Ο Χολμς κατευθύνθηκε προς τον πάγκο και στη συνέχεια νευριασμένος, ξέσπασε πάνω σε μία καρέκλα.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.