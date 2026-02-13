Ο Ρισόν Χολμς μάτωσε στο πρόσωπό του, έπειτα από χτύπημα που δέχτηκε από τον Μπιτίμ, λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου.

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τη Φενέρμπαχτσε στο πλαίσιο της 28ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Ο Έργκιν Άταμαν λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, είδε τον Ρισόν Χολμς να αποχωρεί από την αναμέτρηση με αίματα στο πρόσωπό του.

Συγκεκριμένα ο Αμερικανός ψηλός των «πρασίνων», δέχτηκε χτύπημα από τον Μπιτίμ, στην προσπάθειά του να αμυνθεί, με αποτέλεσμα τον παίκτη της Φενέρμπαχτσε να τον «βρίσκει», άθελά του στο μάτι.

Ο Χολμς κατευθύνθηκε προς τον πάγκο και στη συνέχεια νευριασμένος, ξέσπασε πάνω σε μία καρέκλα.