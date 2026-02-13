Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους αποθεώθηκε από τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού πριν το ματς με τη Φενέρ και εκείνος ανταπέδωσε στέλνοντας φιλιά στην εξέδρα.

O Παναθηναϊκός επέστρεψε στη δράση της Euroleague με μια πολύ δυνατή εντός έδρας αναμέτρηση, στο πλαίσιο της 28ης αγωνιστικής υποδεχόμενος τη Φενέρμπαχτσε του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους στο κατάμεστο Telekom Center Athens.

Ο τεχνικός της Φενέρ και παλιός γνώριμος του Παναθηναϊκού αποθεώθηκε από τους φιλάθλους του τριφυλλιού που δεν ξεχνούν την προσφορά του στον σύλλογο.

Ο Γιασικεβίτσιους έγινε αποδέκτης τεράστιου standing ovation κατά την είσοδό του στο παρκέ και ανταπέδωσε την αγάπη που εισέπραξε στέλνοντας τα φιλιά του προς τον κόσμο.

Δείτε το βίντεο του Gazzetta