Παναθηναϊκός - Φενέρμπαχτσε: Standing ovation στον Γιασικεβίτσιους, εκείνος ανταπέδωσε στέλνοντας φιλιά
O Παναθηναϊκός επέστρεψε στη δράση της Euroleague με μια πολύ δυνατή εντός έδρας αναμέτρηση, στο πλαίσιο της 28ης αγωνιστικής υποδεχόμενος τη Φενέρμπαχτσε του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους στο κατάμεστο Telekom Center Athens.
Ο τεχνικός της Φενέρ και παλιός γνώριμος του Παναθηναϊκού αποθεώθηκε από τους φιλάθλους του τριφυλλιού που δεν ξεχνούν την προσφορά του στον σύλλογο.
Ο Γιασικεβίτσιους έγινε αποδέκτης τεράστιου standing ovation κατά την είσοδό του στο παρκέ και ανταπέδωσε την αγάπη που εισέπραξε στέλνοντας τα φιλιά του προς τον κόσμο.
Δείτε το βίντεο του Gazzetta
☘️ Οι φίλοι του Παναθηναϊκού αποθέωσαν τον Σάρας Γιασικεβίτσιους κατά την είσοδό του!#paobcaktor pic.twitter.com/yMTRMaNDz4— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) February 13, 2026
