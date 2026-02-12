Κούβαρης στο Gazz Floor by Novibet: «Η επιστροφή του Λεσόρ ίσως να κρίνει άλλη προσθήκη στον Παναθηναϊκό»
Αν μη τι άλλο η απόκτηση του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις έχει κερδίσει τη μερίδα του λέοντος εδώ και 24 ώρες, με τον Παναθηναϊκό να ρίχνει τη «βόμβα» της χρονιάς.
Βέβαια από τη στιγμή που ξεκαθάρισε μία και καλή το θέμα του 31χρονου Αμερικανού, το ερώτημα από εδώ και στο εξής είναι. Εάν ο Παναθηναϊκός θα προβεί και σε άλλη κίνηση.
Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Κούβαρης, πολλά θα εξαρτηθούν από τον Ματίας Λεσόρ και την κατάσταση στην οποία θα βρίσκεται. Εάν και εφόσον αποδειχθεί ότι μπορεί να ενσωματωθεί στην ομάδα και να υπολογιστεί για τη συνέχεια, τότε οι «πράσινοι» δεν πρόκειται να κάνουν κάποια άλλη κίνηση.
Η λογική λέει ότι έως τις 25 Φεβρουαρίου που αποτελεί και την καταλυτική ημερομηνία για την ενίσχυση των ομάδων στην Euroleague θα έχουν παρθεί και οι οριστικές αποφάσεις.
Δείτε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή «Gazz Floor by Novibet»
