Ο Εργκίν Άταμαν αποθεώθηκε κατά την είσοδό του στο Telekom Center Athens από τον κόσμο του Παναθηναϊκού.

O Παναθηναϊκός επέστρεψε στη δράση της Euroleague με μια πολύ δυνατή εντός έδρας αναμέτρηση, στο πλαίσιο της 28ης αγωνιστικής.

Οι «πράσινοι» υποδέχονται στο Telekom Center Athens την.. πρώην ομάδα (στην Ευρώπη) του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και πρωταθλήτρια Ευρώπης, Φενέρμπαχτσε, θέλοντας να πάρουν μια νίκη βαθμολογικής ουσίας και τεράστιας ψυχολογικής σημασίας ενόψει της συνέχειας.

Υπό τον... αστερισμό του Χέιζ-Ντέιβις και της ενίσχυσης του Παναθηναϊκού, η είσοδος του Εργκίν Άταμαν έγινε μέσα σε αποθέωση από όλους τους φιλάθλους του τριφυλλιού οι οποίοι τον χειροκρότησαν ένθερμα μόλις εμφανίστηκε φωνάζοντας ρυθμικά το όνομά του.

Μεγάλη ήταν η στήριξη προς το πρόσωπό του, ενώ υπενθυμίζουμε ότι μέσα στην εβδομάδα ο Τούρκος τεχνικός έχασε τη μητέρα του από τη ζωή. Μάλιστα, ο ίδιος κοντοστάθηκε μπροστά στους οργανωμένους φιλάθλους της ομάδας δείχνοντας την ευγνωμωσύνη του.

Το βίντεο του Gazzetta