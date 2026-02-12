Ο θρυλικός Τόνι Πάρκερ ετοιμάζεται να βρεθεί στους πάγκους και να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της... ομάδας που είναι πρόεδρος, της Βιλερμπάν!

Σύμφωνα με την γαλλική «Le Progres» ο άλλοτε σταρ του ΝΒΑ και των Σαν Αντόνιο Σπερς ετοιμάζεται να... προσλάβει τον εαυτό του για την τεχνική ηγεσία της Βιλερμπάν!

Όπως είναι γνωστό η Ασβέλ βρίσκεται υπό την ιδιοκτησία του Τόνι Πάρκερ και βάσει του δημοσιεύματος, ετοιμάζεται να αναλάβει χρέη head coach στην ίδια του την ομάδα.

Άλλωστε το καλοκαίρι θα πάρει την πρώτη «γεύση» από τους πάγκους και αυτό διότι θα είναι ο ομοσπονδιακός προπονητής της U17 στο ερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο στην Τουρκία.

O 44χρονος Πάρκερ έχει στην καριέρα του 1.254 παιχνίδια στο NBA me 15.5 πόντους, 5.6 ασίστ και 2.7 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.