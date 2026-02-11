Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει ρελάνς για την απόκτηση του Νάιτζελ Χέιζ - Ντέιβις και σύμφωνα με πληροφορίες από το Ισραήλ, η Χάποελ γνωρίζει ήδη τις... προθέσεις του.

Όπως αποκάλυψε το Gazzetta, οι «πράσινοι» όχι μόνο δεν παράτησαν την υπόθεση του Αμερικανού φόργουορντ αλλά παρακολουθούσαν όλο αυτό το διάστημα διακριτικά τις εξελίξεις και περίμεναν την κατάλληλη στιγμή προκειμένου να πραγματοποιήσουν νέο... μπάσιμο.

Από τη στιγμή που ο Νάιτζελ Χέιζ - Ντέιβις δεν έπαιρνε την τελική του απόφαση και έμοιαζε εδώ και μερικές ημέρες διστακτικός όσον αφορά την μετακόμισή του στο Τελ Αβίβ για λογαριασμό της Χάποελ. Κάτι που έδινε τις όποιες ελπίδες που είχε ο Παναθηναϊκός προκειμένου να επαναπροσεγγίσει τον Αμερικανό, πρώην -πια- παίκτη των Φοίνιξ Σανς.

Αν και ακόμα τίποτε δεν πρέπει να θεωρηθεί σίγουρο από τη στιγμή που δεν υπάρχουν -τουλάχιστον προς το παρόν- υπογραφές σε συμβόλαιο, ο παίκτης φέρεται να πλησιάζει στο «τριφύλλι», κάτι το οποίο γνωρίζουν ήδη και μέσα στην Χάποελ.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Ισραήλ, οι ιθύνοντες της ομάδας από το Τελ Αβίβ, έχουν ενημερωθεί για τις προθέσεις του παίκτη, οι οποίες τον φέρνουν στον... Παναθηναϊκό. Όπως ανέφερε και ο Toύρκος δημοσιογράφος, Γιαγκίζ Σαμπουντσούογλου, ο Χέιζ - Ντέιβις έχει απορρίψει ήδη τη Φενέρμπαχτσε, όπερ και σημαίνει ότι αυτομάτως αφαιρείται από την εξίσωση της απόκτησής του.

Οι επόμενες ώρες είναι άκρως καθοριστικές για το μέλλον του MVP του Final Four στο Άμπου Ντάμπι, με τον Παναθηναϊκό να έχει εντείνει πολύ τις προσπάθειες προκειμένου να τον κάνει δικό του.