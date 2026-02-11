Χέιζ-Ντέιβις: «Απέρριψε την πρόταση της Φενέρ, αύξησαν την προσφορά τους Παναθηναϊκός και Χάποελ»
Όπως σας ενημέρωσε το Gazzetta, σε πλήρη ανατροπή του σκηνικού οδηγείται η υπόθεση του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, καθώς ο Παναθηναϊκός AKTOR που χειρίζεται μεθοδικά το θέμα της μεταγραφής του Αμερικανού πάουερ φόργουορντ φαίνεται πως κερδίζει πολύτιμο έδαφος έναντι της Χάποελ Τελ Αβίβ.
Σε συνέχεια του ρεπορτάζ, ο Τούρκος δημοσιογράφος Γιαγκίζ Σαμπουντσουογλού αποκάλυψε πως ο Χέιζ-Ντέιβις αρνήθηκε την πρόταση της Φενέρμπαχτσε, η οποία δεν προτίθεται να αυξήσει την προσφορά της για να διατηρήσει την ισορροπία της ομάδας. Στο μεταξύ Παναθηναϊκός και Χάποελ Τελ Αβίβ έχουν ανεβάσει τις δικές τους προτάσεις, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο το ενδιαφέρον τους για τον Αμερικανό φόργουορντ.
🚨 Nigel Hayes-Davis, Fenerbahçe Beko’nun teklifini kabul etmedi.— Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) February 11, 2026
• Panathinaikos ve Hapoel Tel Aviv tekliflerini artırdı. Fenerbahçe Beko ise takım içi dengeleri korumak adına teklifini yükseltmeyeceğini oyuncuya bildirdi.
