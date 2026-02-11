Χέιζ-Ντέιβις: «Απέρριψε την πρόταση της Φενέρ, αύξησαν την προσφορά τους Παναθηναϊκός και Χάποελ»

Ευτυχία Οικονομίδου
Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις είναι ο MVP του Final Four 2025!
O Toύρκος δημοσιογράφος, Γιαγκίζ Σαμπουντσουογλού αποκάλυψε πως ο Χέιζ-Ντέιβις απέρριψε την πρόταση της Φενέρμπαχτσε, ενώ ο Παναθηναϊκός και η Χάποελ ανέβασαν τις προτάσεις τους.

Όπως σας ενημέρωσε το Gazzetta, σε πλήρη ανατροπή του σκηνικού οδηγείται η υπόθεση του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, καθώς ο Παναθηναϊκός AKTOR που χειρίζεται μεθοδικά το θέμα της μεταγραφής του Αμερικανού πάουερ φόργουορντ φαίνεται πως κερδίζει πολύτιμο έδαφος έναντι της Χάποελ Τελ Αβίβ.

Σε συνέχεια του ρεπορτάζ, ο Τούρκος δημοσιογράφος Γιαγκίζ Σαμπουντσουογλού αποκάλυψε πως ο Χέιζ-Ντέιβις αρνήθηκε την πρόταση της Φενέρμπαχτσε, η οποία δεν προτίθεται να αυξήσει την προσφορά της για να διατηρήσει την ισορροπία της ομάδας. Στο μεταξύ Παναθηναϊκός και Χάποελ Τελ Αβίβ έχουν ανεβάσει τις δικές τους προτάσεις, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο το ενδιαφέρον τους για τον Αμερικανό φόργουορντ.

     

