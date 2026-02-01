Χάποελ Τελ Αβίβ: Αποκλεισμός από τη Χάποελ Ιερουσαλήμ, έδωσε... show ο Γιανάι

Η Χάποελ Ιερουσαλήμ απέκλεισε τη Χάποελ Τελ Αβίβ και ο Οφέρ Γιανάι έκλεψε την παράσταση.

Δεν τα κατάφερε η ομάδα του Ιτούδη. Η Χάποελ Τελ Αβίβ ηττήθηκε με 93-83 από τη Χάποελ Ιερουσαήλ, η οποία πέρασε στα ημιτελικά του State Cup,

Ένα ματς όπου ο ιδιοκτήτης της Χάποελ έδωσε show και τον απομάκρυναν από τη θέση του. Ο Γιανάι έβγαζε βίντεο τον προπονητή της Χάποελ Ιερουσαλήμ και πήγε στους διαιτητές για τους δείξει τι έγινε και πως ο προπονητής των αντιπάλων ήταν εκτός ορίων που επιτρεπόταν στο γήπεδο. Μάλιστα τους είπε να τον χρεώσουν με τεχνική.

Όμως οι διαιτητές διέταξαν την απομάκρυνση Γιανάι σε άλλη μια παράσταση του ιδιοκτήτη της Χάποελ Τελ Αβίβ.

Για τη Χάποελ Ιερουσαλήμ ο Χάρπερ είχε 24 πόντους και πλήγωσε το σύνολο του Ιτούδη.

 
     

