Το νέο Palau Blaugrana θα είναι έτοιμο το 2029, θα κοστίσει περισσότερο από 300 εκατομμύρια ευρώ και θα θυμίζει Madison Square Garden.

Μέσα στο 2027 θα ξεκινήσει η κατασκευή του νέου Palau Blaugrana, το οποίο αποτελεί το «σπίτι» της Μπαρτσελόνα που θα κοστίσει περισσότερο από 300 εκατομμύρια ευρώ. Το νέο στολίδι της Καταλονίας θα είναι έτοιμο το 2029 και θα είναι εμπνευσμένο από το Madison Square Garden. Θα διαθέτει αναδιπλούμενα καθίσματα και ένα δεύτερο εξωτερικό περίβλημα για ηχομόνωση. Ουσιαστικά θα δίνει μια άλλη διάσταση στη Μπαρτσελόνα.

Πριν παραιτηθεί επίσημα από τη θέση του προέδρου της «Μπάρτσα» για να θέσει υποψηφιότητα για επανεκλογή στις εκλογές της 15ης Μαρτίου, ο Τζοάν Λαπόρτα άφησε να εννοηθεί στον καταλανικό τύπο πως προχωράει ο σχεδιασμός για το νέο Palau Blaugrana, το οποίο αυτή τη φορά φαίνεται να ξεκινά τελικά το 2027, συμπίπτοντας με την εγκατάσταση της στέγης στο Spotify Καμπ Νου.

Η διαδικασία κατασκευής θα μπορούσε να διαρκέσει δύο χρόνια, μέχρι το 2029, και ο προϋπολογισμός θα ξεπεράσει τα 300 εκατομμύρια ευρώ. Το έργο παραμένει στα χέρια της TAC Arquitectes, του στούντιο του Έντουαρντ Γκαρσόν, το οποίο κέρδισε τον διαγωνισμό του 2016. Η Artytech 2, η εταιρεία που είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία του Movistar Arena στη Μαδρίτη (έδρα της Ρεάλ), έχει επίσης συμμετάσχει στο έργο.

Όπως αναφέρουν ήδη δημοσιεύματα στον Ισπανικό τύπο, η έμπνευση για το νέο Palau Blaugrana είναι το Madison Square Garden της Νέας Υόρκης, ένα από τα εμβληματικότερα γήπεδα στην ιστορία των σπορ.

Με χωρητικότητα 15.000 ατόμων, επιφάνεια 40.000 τετραγωνικών μέτρων και 17.800 τετραγωνικά μέτρα στάθμευσης (350 θέσεις), μία από τις σημαντικότερες καινοτομίες θα είναι η δεύτερη εξωτερική επένδυση που θα εφαρμοστεί για ηχομόνωση. Η πρόσοψη θα είναι κατασκευασμένη από γυαλί για να επιτευχθεί πλήρης έλεγχος του ήχου για τους κατοίκους της γύρω περιοχής.

Επιπλέον, θα κατασκευαστεί μια σήραγγα εξυπηρέτησης που θα τη συνδέει με το στάδιο Καμπ Νου. Ωστόσο, το έργο βρίσκεται ακόμη στα αρχικά του στάδια. Αυτό θα απαιτήσει τη διατήρηση της χρήσης του παλιού Palau Blaugrana μέχρι την κατασκευή του νέου γηπέδου.