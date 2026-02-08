Μονακό: Το μήνυμα του Πρίγκιπα Αλβέρτου για την οικονομική κρίση
Η τελευταία εξέλιξη όσον αφορά την οικονομική κρίση στη Μονακό, η οποία επηρεάζει σαφώς και το αγωνιστικό τμήμα της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη, είναι η επίσημη τοποθέτηση του Πρίγκιπα Αλβέρτου, ο οποίος επιβεβαίωσε την ενεργή εμπλοκή του Πριγκιπάτου/
Ο Πρίγκιπας Αλβέρτος Β' ρωτήθηκε από το RMC για την εξαιρετικά τεταμένη κατάσταση στη Μονακό και τη στήριξη του Πριγκιπάτου, λέγοντας: «Η κατάσταση είναι δύσκολη. Οι συζητήσεις βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη. Δεν μπορώ να σας πω τίποτα με βεβαιότητα, τουλάχιστον προς το παρόν. Θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας, έστω για να προσπαθήσουμε να σώσουμε τη φετινή σεζόν του συλλόγου».
Χωρίς να μπει σε λεπτομέρειες, ο Πρίγκιπας Αλβέρτος παραδέχτηκε ότι η κατάσταση είναι τόσο κρίσιμη, ώστε να απαιτεί την άμεση κινητοποίηση των ανώτατων αρχών του Μονακό. Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Γαλλία, η συγκεκριμένη παρέμβαση εντάσσεται σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο θεσμικό πλαίσιο, που χαρακτηρίζεται από καθυστερήσεις στην καταβολή μισθών, εκκρεμείς δικαστικές διαδικασίες και το ενδεχόμενο ανάληψης της διοίκησης του συλλόγου από το Πριγκιπάτο, προκειμένου να αποφευχθεί στάση πληρωμών.
Η παραπάνω διατύπωση αποτυπώνει ξεκάθαρα τις άμεσες προτεραιότητες των αρχών του Μονακό, χωρίς ωστόσο να προσφέρει καμία εγγύηση για το μέλλον του συλλόγου σε μεσοπρόθεσμο ή μακροπρόθεσμο ορίζοντα.
