Γαλλικό Μέσο στάθηκε στην κατάσταση στη Μονακό και στον Βασίλη Σπανούλη για τον οποίο τόνισε πως εξέφρασε την πρόθεση να επιστρέψει στην Ελλάδα αν η απεργία προχωρούσε.

Ένα δημοσίευμα της L'Équipe είχε δώσει ακόμη μεγαλύτερη διάσταση στο πρόβλημα της Μονακό, καθώς όπως επισημαίνει στο ρεπορτάζ της η κορυφαία γαλλική εφημερίδα η κατάσταση πλέον έχει πάρει νομικές διαστάσεις.

Οι εκπρόσωποι της ομάδας είχαν κληθεί ενώπιον του δικαστηρίου του Μονακό το πρωί της Πέμπτης (6/2) για ακρόαση. Σύμφωνα με το δημοσίευμα της L'Equipe το χρέος της Μονακό υπολογίζεται σε κάτι παραπάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ, ενώ για άλλους φτάνει και τα 15 εκατομμύρια ευρώ.

Πάντως η ίδια εφημερίδα, το Πριγκιπάτο είναι έτοιμο να επενδύσει και να αναλάβει τον σύλλογο, ενώ οι παίκτες δεν έχουν ακόμη πληρωθεί και τους οφείλονται μισθοί.

Το ενδεχόμενο απεργίας εξετάστηκε, αλλά δεν έγινε αυτή τη στιγμή. Το γαλλικό Μέσο προσθέτει πως Βασίλης Σπανούλης εξέφρασε την πρόθεσή του να επιστρέψει στην Ελλάδα αν η απεργία προχωρούσε.

«Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ο προπονητής Βασίλης Σπανούλης είναι ένα από τα μέλη που επηρεάζονται περισσότερο από αυτή την κατάσταση. Ο πρώην θρύλος του Ολυμπιακού, ο οποίος αντιμετώπισε ήδη καθυστερήσεις μισθών την περασμένη σεζόν, περιμένει να γίνουν πολλές πληρωμές στον λογαριασμό του, σε σημείο που η επιστροφή του στην Ελλάδα συζητείται τακτικά εσωτερικά, ειδικά επειδή η οικογένειά του εξακολουθεί να ζει εκεί», γράφουν οι Γάλλοι.