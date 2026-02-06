Ολυμπιακός: Το update του Μπαρτζώκα για τους τραυματίες
Ο Ολυμπιακός «διέλυσε» τη Βίρτους με 109-77 στο ΣΕΦ για την 27η αγωνιστική της EuroLeague.
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου έδωσε update για την κατάσταση των τραυματιών στην ομάδα.
Αναλυτικά
«Σε θετικό δρόμο βρίσκονται οι τραυματίες. Ο Μόρις έκανε προπόνηση σήμερα, έτρεξε και σιγά σιγά θα μπει με στόχο να είναι στα παιχνίδια του Κυπέλλου. Ο Παπανικολάου θα είναι σίγουρα στα παιχνίδια του Κυπέλλου, ελπίζουμε και στον Ερυθρό Αστέρα, δύσκολο νωρίτερα. Ο Νιλικίνα έκανε σήμερα διπλή προπόνηση και είναι στη φάση της επανόδου του, απλώς έχει μία μικρή ενόχληση και εξαρτάται από αυτόν το πότε θα μπει. Ο Λαρεντζάκης έπαθε διάστρεμμα πρώτου βαθμού στην προπόνηση, δεν είναι τόσο σοβαρό, απλά θέλει μία εβδομάδα με 10 μέρες σίγουρα».
