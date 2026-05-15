Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Κολοσσό στη Ρόδο για το Game 2, με τους Φουρνιέ, Μιλουτίνοφ και Γουόκαπ να μην ακολουθούν την αποστολή στο νησί των ιπποτών.

Όπως και στο Game 1, έτσι και στο Game 2, o Εβάν Φουρνιέ θα μείνει εκτός, προκειμένου να ξεκουραστεί, ενώ αυτή τη φορά ο Ντόντα Χολ και ο Σάσα Βεζένκοβ επιστρέφουν στη δράση, με τους Νίκολα Μιλουτίνοφ και Τόμας Γουόκαπ να παίρνουν ανάσες.

Με το πέρας αυτής της αναμέτρησης, ο Ολυμπιακός θα επικεντρωθεί στο Final Four του ΟΑΚΑ, εκεί όπου θα διεκδικήσει το τέταρτο τρόπαιο EuroLrague της ιστορίας του.