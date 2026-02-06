Μπαρτζώκας: «Σε αυτή την EuroLeague ο καθένας μπορεί να κερδίσει, όπως η Παρτίζαν που δεν είχε πολλές πιθανότητες»

Στη νίκη του Ολυμπιακού επί της Βίρτους στάθηκε ο Γιώργος Μπαρτζώκας στη «flash interview» αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης.

Ο Ολυμπιακός «διέλυσε» τη Βίρτους με 109-77 στο ΣΕΦ για την 27η αγωνιστική της EuroLeague.

Στις δηλώσεις του στη «flash interview» ο Γιώργος Μπαρτζώκας στάθηκε στη νίκη, ενώ τόνισε πως δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια στη διοργάνωση.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

«Το παιχνίδι μπορεί να έμοιαζε εύκολο, αλλά κανένα παιχνίδι στην EuroLeague δεν είναι εύκολο. Ήταν ένα καλό βράδυ για εμάς και για τους φιλάθλους. Οι παίκτες έμειναν ενωμένοι, κυριάρχησαν στο παρκέ και έδειξαν ότι έχουν το ταλέντο και την ικανότητα να διαχειρίζονται τέτοια παιχνίδια.

Δεν είναι εύκολο να παίζεις απέναντι σε ομάδες του Ιβάνοβιτς, όμως αυτό το βράδυ δείξαμε ότι είμαστε πραγματικά σκληροί.

Είναι ακόμα πολύ νωρίς. Ο μόνος στόχος που μπορούμε να θέσουμε είναι να κερδίσουμε το επόμενο παιχνίδι και να τερματίσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται στη βαθμολογία, παραμένοντας ανταγωνιστικοί. Σε αυτή την EuroLeague ο καθένας μπορεί να κερδίσει οποιονδήποτε.

Η Παρτιζάν δεν είχε πολλές πιθανότητες να κερδίσει, όμως το πάλεψε. Αυτό σημαίνει ότι μέχρι το τέλος θα υποφέρουμε και θα παλέψουμε. Δεν θα υπάρχουν εύκολες νύχτες. Τίποτα δεν σου χαρίζεται για να πετύχεις, πρέπει να υποφέρεις και να παλεψεις.»